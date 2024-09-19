https://ria.ru/20240919/izrail-1973575696.html

В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана

В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана - РИА Новости, 19.09.2024

В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана

Израильские спецслужбы арестовали гражданина страны, который, по данным следствия, был завербован разведкой Ирана в том числе для планирования покушений на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:54

2024-09-19T10:54

2024-09-19T10:54

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иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Израильские спецслужбы арестовали гражданина страны, который, по данным следствия, был завербован разведкой Ирана в том числе для планирования покушений на высших должностных лиц еврейского государства, включая премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, говорится в совместном заявлении полиции Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК). "В ходе совместной операции полиции Израиля и ШАБАК в августе 2024 года... по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности был арестован гражданин Израиля, имевший контакты с разведывательными элементами иранского режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданин, находящийся под следствием, является бизнесменом, и проживал в Турции в течение длительного периода времени, где имел деловые контакты с лицами турецкого и иранского происхождения. Следствие установило, что в апреле подозреваемый встретился с двумя турецкими чиновниками, которые осуществляли посреднические усилия для налаживания связей с иранскими агентами. По данным израильских спецслужб, израильтянин дважды тайно побывал в Иране для встреч с местным бизнесменом по имени Эди с целью стимулирования деловой активности. В ходе первой встречи подозреваемому было предложено выполнять различные задачи, включая передачу денег или оружия в заранее определенные точки, фотографирование различных мест массового скопления людей в Израиле и прочее. Израильские спецслужбы установили, что во время второй встречи, которая состоялась в августе, "представители иранской разведки попросили его осуществлять террористическую деятельность в пользу Ирана на израильской земле, а также способствовать нападению с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, или министра обороны Йоава Галанта, или главы ШАБАК Ронена Бара". По данным следствия, разведка Ирана также попросила израильтянина рассмотреть возможность убийства других высокопоставленных государственных деятелей, таких как бывший премьер-министр Нафтали Беннет, что могло бы стать местью за недавнее убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в котором обвинили израильские спецслужбы. Гражданин Израиля потребовал предоплату в размере одного миллиона долларов перед совершением каких-либо действий, говорится в заявлении израильских спецслужб. В заявлении указано, что в Иране отказались платить подозреваемому миллион долларов авансом, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.

https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html

https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, турция, биньямин нетаньяху, нафтали беннет, исмаил хания, шабак, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане