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В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана - РИА Новости, 19.09.2024
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10:54 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/izrail-1973575696.html
В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана
В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана - РИА Новости, 19.09.2024
В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана
Израильские спецслужбы арестовали гражданина страны, который, по данным следствия, был завербован разведкой Ирана в том числе для планирования покушений на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:54
2024-09-19T10:54
в мире
израиль
иран
турция
биньямин нетаньяху
нафтали беннет
исмаил хания
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Израильские спецслужбы арестовали гражданина страны, который, по данным следствия, был завербован разведкой Ирана в том числе для планирования покушений на высших должностных лиц еврейского государства, включая премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, говорится в совместном заявлении полиции Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК). "В ходе совместной операции полиции Израиля и ШАБАК в августе 2024 года... по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности был арестован гражданин Израиля, имевший контакты с разведывательными элементами иранского режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданин, находящийся под следствием, является бизнесменом, и проживал в Турции в течение длительного периода времени, где имел деловые контакты с лицами турецкого и иранского происхождения. Следствие установило, что в апреле подозреваемый встретился с двумя турецкими чиновниками, которые осуществляли посреднические усилия для налаживания связей с иранскими агентами. По данным израильских спецслужб, израильтянин дважды тайно побывал в Иране для встреч с местным бизнесменом по имени Эди с целью стимулирования деловой активности. В ходе первой встречи подозреваемому было предложено выполнять различные задачи, включая передачу денег или оружия в заранее определенные точки, фотографирование различных мест массового скопления людей в Израиле и прочее. Израильские спецслужбы установили, что во время второй встречи, которая состоялась в августе, "представители иранской разведки попросили его осуществлять террористическую деятельность в пользу Ирана на израильской земле, а также способствовать нападению с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, или министра обороны Йоава Галанта, или главы ШАБАК Ронена Бара". По данным следствия, разведка Ирана также попросила израильтянина рассмотреть возможность убийства других высокопоставленных государственных деятелей, таких как бывший премьер-министр Нафтали Беннет, что могло бы стать местью за недавнее убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в котором обвинили израильские спецслужбы. Гражданин Израиля потребовал предоплату в размере одного миллиона долларов перед совершением каких-либо действий, говорится в заявлении израильских спецслужб. В заявлении указано, что в Иране отказались платить подозреваемому миллион долларов авансом, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.
https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html
https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html
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в мире, израиль, иран, турция, биньямин нетаньяху, нафтали беннет, исмаил хания, шабак, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Иран, Турция, Биньямин Нетаньяху, Нафтали Беннет, Исмаил Хания, ШАБАК, ХАМАС, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле арестовали гражданина, завербованного разведкой Ирана

В Израиле арестовали гражданина, завербованного Ираном для убийства чиновников

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Израильские спецслужбы арестовали гражданина страны, который, по данным следствия, был завербован разведкой Ирана в том числе для планирования покушений на высших должностных лиц еврейского государства, включая премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, говорится в совместном заявлении полиции Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК).
"В ходе совместной операции полиции Израиля и ШАБАК в августе 2024 года... по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности был арестован гражданин Израиля, имевший контакты с разведывательными элементами иранского режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гражданин, находящийся под следствием, является бизнесменом, и проживал в Турции в течение длительного периода времени, где имел деловые контакты с лицами турецкого и иранского происхождения.
Следствие установило, что в апреле подозреваемый встретился с двумя турецкими чиновниками, которые осуществляли посреднические усилия для налаживания связей с иранскими агентами. По данным израильских спецслужб, израильтянин дважды тайно побывал в Иране для встреч с местным бизнесменом по имени Эди с целью стимулирования деловой активности.
В ходе первой встречи подозреваемому было предложено выполнять различные задачи, включая передачу денег или оружия в заранее определенные точки, фотографирование различных мест массового скопления людей в Израиле и прочее.
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Израильские спецслужбы установили, что во время второй встречи, которая состоялась в августе, "представители иранской разведки попросили его осуществлять террористическую деятельность в пользу Ирана на израильской земле, а также способствовать нападению с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, или министра обороны Йоава Галанта, или главы ШАБАК Ронена Бара".
По данным следствия, разведка Ирана также попросила израильтянина рассмотреть возможность убийства других высокопоставленных государственных деятелей, таких как бывший премьер-министр Нафтали Беннет, что могло бы стать местью за недавнее убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в котором обвинили израильские спецслужбы.
Гражданин Израиля потребовал предоплату в размере одного миллиона долларов перед совершением каких-либо действий, говорится в заявлении израильских спецслужб.
В заявлении указано, что в Иране отказались платить подозреваемому миллион долларов авансом, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.
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