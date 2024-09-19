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В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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10:45 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/izrail-1973573637.html
В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ
В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ
Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:45
2024-09-19T10:45
в мире
здоровье - общество
ливан
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения. "Восемь человек пострадали из-за обстрелов севера. Шестеро из них доставили в больницу Зив в городе Цфат, остальные двое доставлены в больницу Рамбам города Хайфа", - говорится в сообщении. Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении. Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
https://ria.ru/20240919/izrail-1973566712.html
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в мире, здоровье - общество, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Здоровье - Общество, Ливан, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ

СМИ: восемь человек пострадали при обстрелах севера Израиля со стороны Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения.
"Восемь человек пострадали из-за обстрелов севера. Шестеро из них доставили в больницу Зив в городе Цфат, остальные двое доставлены в больницу Рамбам города Хайфа", - говорится в сообщении.
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Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении.
Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
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В миреЗдоровье - ОбществоЛиванИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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