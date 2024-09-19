https://ria.ru/20240919/izrail-1973573637.html

В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ

В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ

Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:45

2024-09-19T10:45

2024-09-19T10:45

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ливан

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения. "Восемь человек пострадали из-за обстрелов севера. Шестеро из них доставили в больницу Зив в городе Цфат, остальные двое доставлены в больницу Рамбам города Хайфа", - говорится в сообщении. Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении. Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

https://ria.ru/20240919/izrail-1973566712.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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в мире, здоровье - общество, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане