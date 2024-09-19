В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ
СМИ: восемь человек пострадали при обстрелах севера Израиля со стороны Ливана
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов севера страны со стороны Ливана, их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения.
"Восемь человек пострадали из-за обстрелов севера. Шестеро из них доставили в больницу Зив в городе Цфат, остальные двое доставлены в больницу Рамбам города Хайфа", - говорится в сообщении.
Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении.
Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
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