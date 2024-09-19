https://ria.ru/20240919/izrail-1973569367.html
Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ
Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ
Власти Израиля проверяют Иран на причастность к массовой рассылке фейковых сообщений жителям еврейского государства о необходимости экстренной эвакуации,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:26
2024-09-19T10:26
2024-09-19T10:26
в мире
израиль
иран
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Израиля проверяют Иран на причастность к массовой рассылке фейковых сообщений жителям еврейского государства о необходимости экстренной эвакуации, сообщила в четверг государственная радиостанция Kan. "Израильтяне по всей стране получили фейковые текстовые сообщения с текстом "экстренное предупреждение", призывающие найти защищенное место", - сообщила радиостанция. По данным того же источника, сейчас проводят проверки о причастности Ирана к этой кибератаке. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что не рассылала никаких сообщений, и подчеркнула, что изменений в директивах Командования тыла на данный момент нет.
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
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в мире, израиль, иран, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Иран, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ
Kan: Израиль проверит Иран на причастность к рассылке фейков об эвакуации