https://ria.ru/20240919/izrail-1973569367.html

Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ

Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Тысячи израильтян получили ложные сообщения об эвакуации, пишут СМИ

Власти Израиля проверяют Иран на причастность к массовой рассылке фейковых сообщений жителям еврейского государства о необходимости экстренной эвакуации,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:26

2024-09-19T10:26

2024-09-19T10:26

в мире

израиль

иран

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Израиля проверяют Иран на причастность к массовой рассылке фейковых сообщений жителям еврейского государства о необходимости экстренной эвакуации, сообщила в четверг государственная радиостанция Kan. "Израильтяне по всей стране получили фейковые текстовые сообщения с текстом "экстренное предупреждение", призывающие найти защищенное место", - сообщила радиостанция. По данным того же источника, сейчас проводят проверки о причастности Ирана к этой кибератаке. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что не рассылала никаких сообщений, и подчеркнула, что изменений в директивах Командования тыла на данный момент нет.

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

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в мире, израиль, иран, детонация сотен пейджеров в ливане