https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html

Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ

Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ

Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:34

2024-09-19T09:34

2024-09-19T09:34

в мире

ливан

израиль

россия

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства ливанского движения "Хезболлах". "Чтобы вызвать взрывы Израиль включил на пейджерах сигналы и отправил сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства "Хезболлах", - сообщает газета. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане