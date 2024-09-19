Рейтинг@Mail.ru
Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html
Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ
Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ
Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:34
2024-09-19T09:34
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973260330_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_c5222b9244aa016a852fe06e162adaa7.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства ливанского движения "Хезболлах". "Чтобы вызвать взрывы Израиль включил на пейджерах сигналы и отправил сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства "Хезболлах", - сообщает газета. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973260330_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_b30e2566e36d238aa39567f2b92e6c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ

NYT: Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане послал сообщение на арабском

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства ливанского движения "Хезболлах".
"Чтобы вызвать взрывы Израиль включил на пейджерах сигналы и отправил сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства "Хезболлах", - сообщает газета.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ
Вчера, 08:29
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
17 сентября, 19:36
 
В миреЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала