Израиль перед подрывом пейджеров направил на них сообщение, пишут СМИ
NYT: Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане послал сообщение на арабском
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на три источника в разведке и обороне утверждает, что Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане направил на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства ливанского движения "Хезболлах".
"Чтобы вызвать взрывы Израиль включил на пейджерах сигналы и отправил сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства "Хезболлах", - сообщает газета.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
17 сентября, 19:36