https://ria.ru/20240919/ivanov-1973722425.html
Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат
Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат - РИА Новости, 19.09.2024
Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:52
2024-09-19T20:52
2024-09-19T20:52
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. В четверг Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста Тимуру Иванову. "Он адаптировался к изменившимся условиям жизни. Его положение не отличается от других арестантов", - сказал адвокат. По его словам, тот не идет на сделку со следствием, так как считает себя невиновным и не хочет себя оговаривать, хотя "плох тот следователь, который бы не предложил". Адвокат добавил, что в фабуле дела изменений пока нет. Защита просила отпустить бывшего замминистра под домашний арест или запрет определенных действий. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html
https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, жилье, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Жилье, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат
Адвокат: бывший замминистра обороны Тимур Иванов адаптировался к условиям в СИЗО
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
В четверг Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста Тимуру Иванову.
«
"Он адаптировался к изменившимся условиям жизни. Его положение не отличается от других арестантов", - сказал адвокат.
По его словам, тот не идет на сделку со следствием, так как считает себя невиновным и не хочет себя оговаривать, хотя "плох тот следователь, который бы не предложил".
Адвокат добавил, что в фабуле дела изменений пока нет.
Защита просила отпустить бывшего замминистра под домашний арест или запрет определенных действий.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.