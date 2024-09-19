https://ria.ru/20240919/ivanov-1973722425.html

Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат

Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат - РИА Новости, 19.09.2024

Бывший замминистра обороны адаптировался к жизни в СИЗО, рассказал адвокат

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:52

2024-09-19T20:52

2024-09-19T20:52

происшествия

жилье

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. В четверг Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста Тимуру Иванову. "Он адаптировался к изменившимся условиям жизни. Его положение не отличается от других арестантов", - сказал адвокат. По его словам, тот не идет на сделку со следствием, так как считает себя невиновным и не хочет себя оговаривать, хотя "плох тот следователь, который бы не предложил". Адвокат добавил, что в фабуле дела изменений пока нет. Защита просила отпустить бывшего замминистра под домашний арест или запрет определенных действий. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html

https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова