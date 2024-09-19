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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 19.09.2024
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19:07 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ivanov-1973711035.html
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 19.09.2024
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:07
2024-09-19T19:07
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 23 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Евгения Козлова. На такой же срок суд продлил арест его предполагаемому соучастнику бизнесмену Сергею Бородину. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать информацию о сборе доказательств. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову до 23 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 23 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Евгения Козлова.
На такой же срок суд продлил арест его предполагаемому соучастнику бизнесмену Сергею Бородину.
Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать информацию о сборе доказательств.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Иванову, оставили в СИЗО
17 сентября, 18:18
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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