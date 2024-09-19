https://ria.ru/20240919/ivanov-1973711035.html

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 19.09.2024

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:07

2024-09-19T19:07

2024-09-19T19:07

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 23 декабря продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 23 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Евгения Козлова. На такой же срок суд продлил арест его предполагаемому соучастнику бизнесмену Сергею Бородину. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать информацию о сборе доказательств. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова