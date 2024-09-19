https://ria.ru/20240919/ivanov-1973683057.html

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову в закрытом режиме - РИА Новости, 19.09.2024

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:47

2024-09-19T16:47

2024-09-19T16:47

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Провести заседание в закрытом режиме", - сказала судья Евгения Козлова. Такое решение судья приняла по ходатайству следователя, который опасался разглашения данных предварительного следствия. По его словам, стадия сбора доказательств находится в активном режиме. Защита настаивала на открытом заседании. Ранее Басманный суд продлил арест Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240912/rosgvardiya-1972289506.html

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова