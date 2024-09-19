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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны - РИА Новости, 19.09.2024
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:31
2024-09-19T16:31
2024-09-19T16:31
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. Ранее Басманный суд продлил арест Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны
Тимура Иванова доставили в суд, где решат вопрос о продлении ареста