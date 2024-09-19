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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны - РИА Новости, 19.09.2024
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16:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ivanov-1973679743.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны - РИА Новости, 19.09.2024
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:31
2024-09-19T16:31
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. Ранее Басманный суд продлил арест Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны

Тимура Иванова доставили в суд, где решат вопрос о продлении ареста

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время.
Ранее Басманный суд продлил арест Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Виталий Салманов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
12 сентября, 13:58
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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