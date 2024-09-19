https://ria.ru/20240919/ivanov-1973679743.html

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны - РИА Новости, 19.09.2024

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замминистра обороны

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:31

2024-09-19T16:31

2024-09-19T16:31

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. Ранее Басманный суд продлил арест Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240912/rosgvardiya-1972289506.html

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2024

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова