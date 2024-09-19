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Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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12:29 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/italiya-1973601845.html
Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ
Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ
Спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья, сообщила газета Repubblica. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:29
2024-09-19T12:29
в мире
эмилия-романья
равенна
болонья
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РИМ, 19 сен – РИА Новости. Спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья, сообщила газета Repubblica. Главным образом спасательные операции коснулись населения провинции Равенна, где свои дома покинули свыше 800 человек. Оставшаяся часть эвакуированных проживала в районе Болоньи. Как сообщила пожарная служба страны, за минувшие сутки спасатели провели свыше 500 операций в регионе. Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" в четверг заявила о закрытии отдельных участков и временном прекращении движения региональных поездов в районе городов Равенна, Болонья и Римини. В частности, перекрыто сообщение между Фаэнцой и Форли, Равенной и Феррарой. Железнодорожный оператор Trenitalia на сайте привел список скоростных поездов типа Freccia ("Стрела"), которые также оказались отменены из-за непогоды: в основном, это составы, работающие на маршруте от Милана до Пескары, Анконы и Лечче. В среду сообщалось, что ливневые дожди, обрушившиеся на итальянскую область Эмилия-Романья из-за прихода на север страны циклона "Борис", вызвали затопления в ряде провинций региона. Мэрии городов Болонья, Чезена, Форли, Римини и десятка мелких населенных пунктов распорядились о закрытии школ в четверг. Ряд провинций региона объявили максимальный красный уровень погодной опасности на весь предстоящий день. Эмилия-Романья, расположенная в центральной и северной части Апеннин, пострадала от разрушительного наводнения в мае 2023 года. Жертвами двух волн стихийного бедствия стали 17 человек, а ущерб составил порядка 10 миллиардов евро. -0-
https://ria.ru/20240918/vengriya-1973519372.html
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эмилия-романья
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в мире, эмилия-романья, равенна, болонья
В мире, Эмилия-Романья, Равенна, Болонья
Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ

Repubblica: около тысячи человек эвакуировали из-за затоплений в Эмилии-Романье

© AFP 2024 / ALESSANDRO SERRANOНаводнение в Италии
Наводнение в Италии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO SERRANO
Наводнение в Италии
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РИМ, 19 сен – РИА Новости. Спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья, сообщила газета Repubblica.
Главным образом спасательные операции коснулись населения провинции Равенна, где свои дома покинули свыше 800 человек. Оставшаяся часть эвакуированных проживала в районе Болоньи. Как сообщила пожарная служба страны, за минувшие сутки спасатели провели свыше 500 операций в регионе.
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Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" в четверг заявила о закрытии отдельных участков и временном прекращении движения региональных поездов в районе городов Равенна, Болонья и Римини. В частности, перекрыто сообщение между Фаэнцой и Форли, Равенной и Феррарой. Железнодорожный оператор Trenitalia на сайте привел список скоростных поездов типа Freccia ("Стрела"), которые также оказались отменены из-за непогоды: в основном, это составы, работающие на маршруте от Милана до Пескары, Анконы и Лечче.
В среду сообщалось, что ливневые дожди, обрушившиеся на итальянскую область Эмилия-Романья из-за прихода на север страны циклона "Борис", вызвали затопления в ряде провинций региона. Мэрии городов Болонья, Чезена, Форли, Римини и десятка мелких населенных пунктов распорядились о закрытии школ в четверг. Ряд провинций региона объявили максимальный красный уровень погодной опасности на весь предстоящий день.
Эмилия-Романья, расположенная в центральной и северной части Апеннин, пострадала от разрушительного наводнения в мае 2023 года. Жертвами двух волн стихийного бедствия стали 17 человек, а ущерб составил порядка 10 миллиардов евро. -0-
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В миреЭмилия-РоманьяРавеннаБолонья
 
 
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