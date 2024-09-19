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В Италии два человека пропали без вести - РИА Новости, 19.09.2024
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15:57 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/italija-1973670091.html
В Италии два человека пропали без вести
В Италии два человека пропали без вести - РИА Новости, 19.09.2024
В Италии два человека пропали без вести
Два человека пропали без вести из-за ливней и последовавших за ними наводнений в области Эмилия-Романья в Италии, заявил замминистра транспорта Италии Галеаццо... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:57
2024-09-19T15:57
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РИМ, 19 сен – РИА Новости. Два человека пропали без вести из-за ливней и последовавших за ними наводнений в области Эмилия-Романья в Италии, заявил замминистра транспорта Италии Галеаццо Биньями. "Глава службы гражданской обороны (Фабио Чичилиано) сообщил мне, что в Баньякавалло пропали без вести два человека после того, как на них в укрытии обрушилась крыша", - заявил он на пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в регионе. Ранее спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья. Главным образом спасательные операции коснулись населения провинций Равенна и района Болоньи. Как сообщила пожарная служба страны, за минувшие сутки спасатели провели свыше 500 операций в регионе. Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" в четверг заявила о закрытии отдельных участков и временном прекращении движения региональных поездов в районе городов Равенна, Болонья и Римини. В частности, перекрыто сообщение между Фаэнцой и Форли, Равенной и Феррарой. В среду сообщалось, что ливневые дожди, обрушившиеся на итальянскую область Эмилия-Романья из-за прихода на север страны циклона "Борис", вызвали затопления в ряде провинций региона. Мэрии городов Болонья, Чезена, Форли, Римини и десятка мелких населенных пунктов распорядились о закрытии школ в четверг. Ряд провинций региона объявили максимальный красный уровень погодной опасности на весь предстоящий день и в пятницу. Итальянские СМИ сообщают о затопленных дорогах и путепроводах, вышедших из берегов реках и спасательных операциях с использованием вертолетов. Эмилия-Романья, расположенная в центральной и северной части Апеннин, пострадала от разрушительного наводнения в мае 2023 года. Жертвами двух волн стихийного бедствия стали 17 человек, а ущерб составил порядка 10 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240517/italiya-1946707669.html
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в мире, эмилия-романья, равенна, болонья, италия
В мире, Эмилия-Романья, Равенна, Болонья, Италия
В Италии два человека пропали без вести

В Италии два человека пропали без вести из-за ливней и наводнений

© Фото : Eugenio Giani/TelegramНаводнение в итальянской области Тоскана
Наводнение в итальянской области Тоскана - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Eugenio Giani/Telegram
Наводнение в итальянской области Тоскана . Архивное фото
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РИМ, 19 сен – РИА Новости. Два человека пропали без вести из-за ливней и последовавших за ними наводнений в области Эмилия-Романья в Италии, заявил замминистра транспорта Италии Галеаццо Биньями.
"Глава службы гражданской обороны (Фабио Чичилиано) сообщил мне, что в Баньякавалло пропали без вести два человека после того, как на них в укрытии обрушилась крыша", - заявил он на пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в регионе.
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17 мая, 16:03
Ранее спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья. Главным образом спасательные операции коснулись населения провинций Равенна и района Болоньи. Как сообщила пожарная служба страны, за минувшие сутки спасатели провели свыше 500 операций в регионе.
Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" в четверг заявила о закрытии отдельных участков и временном прекращении движения региональных поездов в районе городов Равенна, Болонья и Римини. В частности, перекрыто сообщение между Фаэнцой и Форли, Равенной и Феррарой.
В среду сообщалось, что ливневые дожди, обрушившиеся на итальянскую область Эмилия-Романья из-за прихода на север страны циклона "Борис", вызвали затопления в ряде провинций региона. Мэрии городов Болонья, Чезена, Форли, Римини и десятка мелких населенных пунктов распорядились о закрытии школ в четверг. Ряд провинций региона объявили максимальный красный уровень погодной опасности на весь предстоящий день и в пятницу. Итальянские СМИ сообщают о затопленных дорогах и путепроводах, вышедших из берегов реках и спасательных операциях с использованием вертолетов.
Эмилия-Романья, расположенная в центральной и северной части Апеннин, пострадала от разрушительного наводнения в мае 2023 года. Жертвами двух волн стихийного бедствия стали 17 человек, а ущерб составил порядка 10 миллиардов евро.
Наводнение в Италии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Около тысячи человек эвакуировали из зоны затоплений в Италии, сообщили СМИ
Вчера, 12:29
 
В миреЭмилия-РоманьяРавеннаБолоньяИталия
 
 
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