https://ria.ru/20240919/istyazanie-1973644831.html

Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери

Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери - РИА Новости, 19.09.2024

Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери

Жительница поселка Усть-Уда, которая в течение семи лет истязала свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:33

2024-09-19T14:33

2024-09-19T14:49

происшествия

россия

усть-удинский район

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Жительница поселка Усть-Уда, которая в течение семи лет истязала свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщает Иркутская областная прокуратура. По версии следствия, с 2016 года в течение семи лет жительница поселка Усть-Уда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала свою дочь 2009 года рождения. Била руками, ногами, металлическими сковородой и совком, прикладывала детскую ладонь к раскаленной печи, неоднократно закрывала ребенка в холодном подполе, заставляла стоять на твердой крупе. Наличие телесных повреждений подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов. "Прокуратура Усть-Удинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Вину в преступлениях 35-летняя обвиняемая признала частично. Органами опеки и попечительства несовершеннолетняя изъята у матери и помещена в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

https://ria.ru/20240826/ekaterinburg-1968545223.html

россия

усть-удинский район

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происшествия, россия, усть-удинский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом