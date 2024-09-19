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Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери
Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери - РИА Новости, 19.09.2024
Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери
Жительница поселка Усть-Уда, которая в течение семи лет истязала свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:33
2024-09-19T14:33
2024-09-19T14:49
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усть-удинский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Жительница поселка Усть-Уда, которая в течение семи лет истязала свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщает Иркутская областная прокуратура. По версии следствия, с 2016 года в течение семи лет жительница поселка Усть-Уда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала свою дочь 2009 года рождения. Била руками, ногами, металлическими сковородой и совком, прикладывала детскую ладонь к раскаленной печи, неоднократно закрывала ребенка в холодном подполе, заставляла стоять на твердой крупе. Наличие телесных повреждений подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов. "Прокуратура Усть-Удинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Вину в преступлениях 35-летняя обвиняемая признала частично. Органами опеки и попечительства несовершеннолетняя изъята у матери и помещена в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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происшествия, россия, усть-удинский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Усть-Удинский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жительницу Иркутской области будут судить за истязание дочери
В Иркутской области будут судить женщину, истязавшую дочь семь лет
ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Жительница поселка Усть-Уда, которая в течение семи лет истязала свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По версии следствия, с 2016 года в течение семи лет жительница поселка Усть-Уда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала свою дочь 2009 года рождения. Била руками, ногами, металлическими сковородой и совком, прикладывала детскую ладонь к раскаленной печи, неоднократно закрывала ребенка в холодном подполе, заставляла стоять на твердой крупе. Наличие телесных повреждений подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов.
"Прокуратура Усть-Удинского района
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ
(истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Вину в преступлениях 35-летняя обвиняемая признала частично. Органами опеки и попечительства несовершеннолетняя изъята у матери и помещена в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.