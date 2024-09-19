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В Иране предупредили США и Израиль о неотвратимости мести за лидера ХАМАС - РИА Новости, 19.09.2024
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10:50 19.09.2024 (обновлено: 10:53 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/iran-1973575005.html
В Иране предупредили США и Израиль о неотвратимости мести за лидера ХАМАС
В Иране предупредили США и Израиль о неотвратимости мести за лидера ХАМАС - РИА Новости, 19.09.2024
В Иране предупредили США и Израиль о неотвратимости мести за лидера ХАМАС
Течение времени не помешает Ирану отомстить США и Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. Текст... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:50
2024-09-19T10:53
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ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Течение времени не помешает Ирану отомстить США и Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. Текст заявления генштаба иранских ВС приводит агентство Tasnim."Предупреждаем преступные США и их фальшивый марионеточный режим в регионе (имеется в виду Израиль): так же, как мы выполнили свое "Правдивое обещание" (название операции), так и течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за кровь, пролитую в результате трусливого убийства Исмаила Хании", - приводит текст заявления генштаба иранских ВС агентство Tasnim. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240918/livan-1973458496.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, исмаил хания, али хаменеи, хамас, оон
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Израиль, Исмаил Хания, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН
В Иране предупредили США и Израиль о неотвратимости мести за лидера ХАМАС

Генштаб ВС: Иран отомстит США и Израилю за убийство Исмаила Хании

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Течение времени не помешает Ирану отомстить США и Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. Текст заявления генштаба иранских ВС приводит агентство Tasnim.
"Предупреждаем преступные США и их фальшивый марионеточный режим в регионе (имеется в виду Израиль): так же, как мы выполнили свое "Правдивое обещание" (название операции), так и течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за кровь, пролитую в результате трусливого убийства Исмаила Хании", - приводит текст заявления генштаба иранских ВС агентство Tasnim.
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18 сентября, 16:52
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
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В миреЦены на нефтьИранСШАИзраильИсмаил ХанияАли ХаменеиХАМАСООН
 
 
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