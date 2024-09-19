Рейтинг@Mail.ru
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
12:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.09.2024
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей
С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:31
2024-09-19T12:31
липецкая область
игорь артамонов
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168130_0:0:3604:2027_1920x0_80_0_0_85586f000403fc5482ecad75d6757768.jpg
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что строительство домов с использованием этого вида кредитования набирает популярность у жителей области. Свыше 100 кредитов на сумму почти 700 миллионов рублей оформлено на строительство домов, остальные 200 – на приобретение готового жилья. За четыре года действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой оформляется сельская ипотека, свои жилищные условия улучшили почти 2 тысячи семей. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Артамонов. Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается до 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 миллионов рублей до 6 миллионов для жителей регионов, участвующих в программе.
https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168130_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_9ed8067364ecf574a52e8cdd5b49520b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, ипотека
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ипотека

Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей

© iStock.com / FokusiertВыбор места под строительство дома
Выбор места под строительство дома - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Fokusiert
Выбор места под строительство дома
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что строительство домов с использованием этого вида кредитования набирает популярность у жителей области. Свыше 100 кредитов на сумму почти 700 миллионов рублей оформлено на строительство домов, остальные 200 – на приобретение готового жилья. За четыре года действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой оформляется сельская ипотека, свои жилищные условия улучшили почти 2 тысячи семей.
"Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Артамонов.
Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается до 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 миллионов рублей до 6 миллионов для жителей регионов, участвующих в программе.
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сельский ДК откроется в Липецкой области после капремонта
4 сентября, 16:43
 
Липецкая областьИгорь АртамоновИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала