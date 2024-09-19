https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.09.2024
Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей
С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:31
2024-09-19T12:31
2024-09-19T12:31
липецкая область
игорь артамонов
ипотека
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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что строительство домов с использованием этого вида кредитования набирает популярность у жителей области. Свыше 100 кредитов на сумму почти 700 миллионов рублей оформлено на строительство домов, остальные 200 – на приобретение готового жилья. За четыре года действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой оформляется сельская ипотека, свои жилищные условия улучшили почти 2 тысячи семей. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Артамонов. Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается до 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 миллионов рублей до 6 миллионов для жителей регионов, участвующих в программе.
https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, ипотека
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ипотека
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что строительство домов с использованием этого вида кредитования набирает популярность у жителей области. Свыше 100 кредитов на сумму почти 700 миллионов рублей оформлено на строительство домов, остальные 200 – на приобретение готового жилья. За четыре года действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой оформляется сельская ипотека, свои жилищные условия улучшили почти 2 тысячи семей.
"Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Артамонов.
Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки
можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается до 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 миллионов рублей до 6 миллионов для жителей регионов, участвующих в программе.