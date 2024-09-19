https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html

Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей

Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.09.2024

Жители Липецкой области оформили сельскую ипотеку на 1,5 млрд рублей

С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:31

2024-09-19T12:31

2024-09-19T12:31

липецкая область

игорь артамонов

ипотека

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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года жители Липецкой области оформили 314 кредитов сельской ипотеки на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что строительство домов с использованием этого вида кредитования набирает популярность у жителей области. Свыше 100 кредитов на сумму почти 700 миллионов рублей оформлено на строительство домов, остальные 200 – на приобретение готового жилья. За четыре года действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой оформляется сельская ипотека, свои жилищные условия улучшили почти 2 тысячи семей. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Артамонов. Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается до 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 миллионов рублей до 6 миллионов для жителей регионов, участвующих в программе.

https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ипотека