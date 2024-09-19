https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973536738.html

Большинство банков продолжают прием заявок и выдачи по семейной ипотеке

Большинство банков продолжают прием заявок и выдачи по семейной ипотеке - РИА Новости, 19.09.2024

Большинство банков продолжают прием заявок и выдачи по семейной ипотеке

Большинство банков РФ продолжают прием заявок и выдачи по льготной программе "Семейная ипотека", сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:08

2024-09-19T01:08

2024-09-19T01:09

ипотека

россия

сбербанк россии

"дом.рф"

совкомбанк

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Большинство банков РФ продолжают прием заявок и выдачи по льготной программе "Семейная ипотека", сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. В среду Сбербанк сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк продолжает выдавать кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Приостановка кредитования по программе не планируется", - уточнил он. В пресс-службе ПСБ ответили, что у банка достаточно лимита для удовлетворения спроса на семейную ипотеку. В пресс-службах банка "АК Барс" и Совкомбанка также подтвердили, что кредитные организации продолжают выдачи по этой льготной программе. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что лимит по семейной ипотеке не исчерпан, "еще далеко до его окончания". В колл-центре ВТБ ответили, что семейную ипотеку оформить можно, лимиты пока есть. В колл-центре Альфа-банка, Новикомбанка, РНКБ и МКБ также сообщили, что ипотеку по этой программе оформить можно. "Сама "семейная ипотека" обновилась у нас достаточно недавно, мы не ожидаем ее окончания, ипотека выдается", - ответили в колл-центре Газпромбанка. В Т-банке сообщили, что не работают с программой "Семейная ипотека". "К сожалению, нет, мы на данный момент не работаем с семейной программой. 10 июля вышло новое постановление по вопросу "Семейной ипотеки"... коллеги сейчас изучают его (вопрос - ред.). Как только начнем работать с программой, сообщим в приложении или на сайте", - ответили в поддержке Т-банка. В колл-центре Россельхозбанка сообщили, что льготная программа "Семейная ипотека" в банке была приостановлена с 1 июля 2024 года. "Ипотека для семей с детьми приостановлена, прием заявок - до 29 августа, я так понимаю, лимиты тоже исчерпались, но не могу сказать совершенно точно", - ответил сотрудник горячей линии банка Уралсиб. В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.

https://realty.ria.ru/20240918/ipoteka-1973491231.html

https://realty.ria.ru/20240918/ipoteka-1973356140.html

https://realty.ria.ru/20240917/domklik-1973234892.html

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ипотека, россия, сбербанк россии, "дом.рф", совкомбанк