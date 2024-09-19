https://ria.ru/20240919/iordaniya-1973718938.html

Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры

Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры - РИА Новости, 19.09.2024

Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры

Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:08

2024-09-19T20:08

2024-09-19T20:08

в мире

иордания

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601499998_0:87:1131:723_1920x0_80_0_0_e4b87cad618abcee695adb338ac31c5a.jpg

ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра - ред.). Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", - сказано в документе. Добавляется, что более двух десятилетий Иордания не сообщала ни о каких случаях лепры. Лепра - хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacterium leprae. Она поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. Лепра излечима, и лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность.

https://ria.ru/20230129/prokaza-1847831581.html

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иордания, воз