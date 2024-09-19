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Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры - РИА Новости, 19.09.2024
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20:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/iordaniya-1973718938.html
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры - РИА Новости, 19.09.2024
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры
Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
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ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра - ред.). Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", - сказано в документе. Добавляется, что более двух десятилетий Иордания не сообщала ни о каких случаях лепры. Лепра - хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacterium leprae. Она поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. Лепра излечима, и лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность.
https://ria.ru/20230129/prokaza-1847831581.html
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в мире, иордания, воз
В мире, Иордания, ВОЗ
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры

ВОЗ: Иордания стала первой страной в мире, официально избавившейся от лепры

© Фото : НИИ по изучению лепрыПособия, демонстрирующие проялени лепры на коже
Пособия, демонстрирующие проялени лепры на коже - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : НИИ по изучению лепры
Пособия, демонстрирующие проялени лепры на коже. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра - ред.). Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", - сказано в документе.
Добавляется, что более двух десятилетий Иордания не сообщала ни о каких случаях лепры.
Лепра - хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacterium leprae. Она поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. Лепра излечима, и лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность.
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В миреИорданияВОЗ
 
 
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