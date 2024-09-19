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Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры - РИА Новости, 19.09.2024
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры
Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
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ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра - ред.). Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", - сказано в документе. Добавляется, что более двух десятилетий Иордания не сообщала ни о каких случаях лепры. Лепра - хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacterium leprae. Она поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. Лепра излечима, и лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность.
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в мире, иордания, воз
Иордания стала первой страной в мире, избавившейся от лепры
ВОЗ: Иордания стала первой страной в мире, официально избавившейся от лепры
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости.
Королевство Иордания стало первой страной в мире, официально избавившейся от лепры, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра - ред.). Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", - сказано в документе.
Добавляется, что более двух десятилетий Иордания не сообщала ни о каких случаях лепры.
Лепра - хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacterium leprae. Она поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. Лепра излечима, и лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность.