https://ria.ru/20240919/inoagent-1973542231.html
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов - РИА Новости, 19.09.2024
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского на отказ исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:00
2024-09-19T03:00
2024-09-19T03:01
россия
бельгия
германия
дмитрий глуховский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb76378cada415d7d782cb7513f90749.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского на отказ исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года.В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости указано, что писатель распространял сообщения и материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Также, по сведениям Росфинмониторинга, Глуховский* в период с февраля по март 2022 года получал иностранное финансирование из Бельгии, Германии и Австрии.В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973345385.html
https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html
россия
бельгия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_035819d762b8cb9cba901d38100a1314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бельгия, германия, дмитрий глуховский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Бельгия, Германия, Дмитрий Глуховский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Суд отказал Глуховскому в рассмотрении жалобы об исключении из списка иноагентов