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Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов - РИА Новости, 19.09.2024
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03:00 19.09.2024 (обновлено: 03:01 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/inoagent-1973542231.html
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов - РИА Новости, 19.09.2024
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского на отказ исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:00
2024-09-19T03:01
россия
бельгия
германия
дмитрий глуховский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского на отказ исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года.В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости указано, что писатель распространял сообщения и материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Также, по сведениям Росфинмониторинга, Глуховский* в период с февраля по март 2022 года получал иностранное финансирование из Бельгии, Германии и Австрии.В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973345385.html
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россия, бельгия, германия, дмитрий глуховский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Бельгия, Германия, Дмитрий Глуховский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов

Суд отказал Глуховскому в рассмотрении жалобы об исключении из списка иноагентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский*
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского на отказ исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.
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В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года.
В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости указано, что писатель распространял сообщения и материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Также, по сведениям Росфинмониторинга, Глуховский* в период с февраля по март 2022 года получал иностранное финансирование из Бельгии, Германии и Австрии.
В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияБельгияГерманияДмитрий ГлуховскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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