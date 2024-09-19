https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html

Ингушетия направила 90 процентов расходов бюджета на социальную сферу

Ингушетия направила 90 процентов расходов бюджета на социальную сферу - РИА Новости, 19.09.2024

Ингушетия направила 90 процентов расходов бюджета на социальную сферу

Власти Ингушетии направили на исполнение первоочередных социально значимых расходов больше 11,4 миллиарда рублей или 90% от общего объема расходов бюджета,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:44

2024-09-19T19:44

2024-09-19T19:44

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии направили на исполнение первоочередных социально значимых расходов больше 11,4 миллиарда рублей или 90% от общего объема расходов бюджета, сообщила пресс-служба главы региона. "Республиканский бюджет традиционно имеет социальную направленность и предусматривает исполнение в полном объеме всех первоочередных обязательств. В первом полугодии 2024 года на исполнение первоочередных социально значимых расходов направлено более 11,4 миллиарда рублей, это 90% от объема расходов бюджета", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о выплатах зарплаты и начислений на оплату труда, об уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения, о социальных выплатах населению, расходах на закупку медикаментов и продуктов питания, об оплате коммунальных услуг, поддержке участников СВО. "Социальная сфера у нас остается приоритетной, так как с ней связаны интересы людей. Мы обязаны обеспечить достойное образование, медицинские услуги, культурный досуг, занятия спортом и многое другое. Мы практически избавились от крупных бюджетных долгов и можем себе позволить расходовать бюджет на новые задачи и планы, направленные на улучшение условий жизни населения", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Большая часть расходов бюджета региона в первом полугодии пришлась на сферу образования – 42%, расходы на социальную политику составили 24%, на ЖКХ – 5% и по 3% расходов пришлось на сферу здравоохранения и культуры. "Благодаря реализации правительством региона плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета и ликвидации задолженности по налогам бюджетными учреждениями удалось обеспечить прирост налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета в сумме 741,2 миллиона рублей (30%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - добавил Калиматов. Кроме того, по его словам, в текущем году не наблюдается образования кредиторской задолженности по первоочередным социальным обязательствам.

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махмуд-али калиматов, республика ингушетия