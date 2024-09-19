В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль
Минобороны Индии: Израилю в первые дни наступления на Газу требовались снаряды
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в минобороны страны
"В первые дни своего наступления в Газе они нуждались в артиллерийских снарядах калибра 155 и 105 миллиметров, но мы приняли политическое решение не поставлять их", - сообщил изданию Hindu на условиях анонимности осведомленный источник в оборонном ведомстве.
"Объем экспорта оборонных товаров в Израиль из Индии очень невелик. Именно Индия зависит от Израиля в области оборонных поставок, поставки некоторых из них были приостановлены из-за их собственных потребностей в связи с текущей ситуацией", - подчеркнул источник.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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