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В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль - РИА Новости, 19.09.2024
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23:45 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/indiya-1973735062.html
В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль
В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль - РИА Новости, 19.09.2024
В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль
Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:45
2024-09-19T23:45
в мире
израиль
индия
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в минобороны страны "В первые дни своего наступления в Газе они нуждались в артиллерийских снарядах калибра 155 и 105 миллиметров, но мы приняли политическое решение не поставлять их", - сообщил изданию Hindu на условиях анонимности осведомленный источник в оборонном ведомстве. "Объем экспорта оборонных товаров в Израиль из Индии очень невелик. Именно Индия зависит от Израиля в области оборонных поставок, поставки некоторых из них были приостановлены из-за их собственных потребностей в связи с текущей ситуацией", - подчеркнул источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html
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израиль
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в мире, израиль, индия, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Индия, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль

Минобороны Индии: Израилю в первые дни наступления на Газу требовались снаряды

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в минобороны страны
"В первые дни своего наступления в Газе они нуждались в артиллерийских снарядах калибра 155 и 105 миллиметров, но мы приняли политическое решение не поставлять их", - сообщил изданию Hindu на условиях анонимности осведомленный источник в оборонном ведомстве.
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"Объем экспорта оборонных товаров в Израиль из Индии очень невелик. Именно Индия зависит от Израиля в области оборонных поставок, поставки некоторых из них были приостановлены из-за их собственных потребностей в связи с текущей ситуацией", - подчеркнул источник.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильИндияРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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