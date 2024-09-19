https://ria.ru/20240919/indiya-1973735062.html

В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль

В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль - РИА Новости, 19.09.2024

В Индии рассказали о "политическом решении" не поставлять снаряды в Израиль

Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:45

2024-09-19T23:45

2024-09-19T23:45

в мире

израиль

индия

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Израилю в первые дни наступления на Газу требовались артиллерийские снаряды, но Индия приняла "политическое решение" не поставлять их, сообщили источники в минобороны страны "В первые дни своего наступления в Газе они нуждались в артиллерийских снарядах калибра 155 и 105 миллиметров, но мы приняли политическое решение не поставлять их", - сообщил изданию Hindu на условиях анонимности осведомленный источник в оборонном ведомстве. "Объем экспорта оборонных товаров в Израиль из Индии очень невелик. Именно Индия зависит от Израиля в области оборонных поставок, поставки некоторых из них были приостановлены из-за их собственных потребностей в связи с текущей ситуацией", - подчеркнул источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, индия, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году