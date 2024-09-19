МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом
МИД Индии не стал подтверждать данные о готовящейся встрече Моди и Трампа
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ после переговоров в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ после переговоров в Варшаве, Польша. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Моди посетит США с 21 по 23 сентября. В ходе визита премьер Индии примет участие во встрече лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, заседании Генеральной ассамблеи ООН и выступит на собрании индийской диаспоры
"Сейчас у нас много встреч с премьер-министром, которые мы пытаемся организовать. Сейчас я не смогу вам рассказать о какой-либо конкретной встрече, была ли она организована или нет. Мы рассматриваем со всех сторон, сколько у нас времени и с кем мы можем проводить встречи. Мы будем продолжать информировать вас о встречах", - заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри, отвечая на вопрос о возможной встрече Моди и Трампа.
Накануне Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Мичиган заявил, что ждет визита премьера Индии Моди.
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