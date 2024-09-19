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МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом

МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом - РИА Новости, 19.09.2024

МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом

МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:16

2024-09-19T13:16

2024-09-19T13:16

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Моди посетит США с 21 по 23 сентября. В ходе визита премьер Индии примет участие во встрече лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, заседании Генеральной ассамблеи ООН и выступит на собрании индийской диаспоры "Сейчас у нас много встреч с премьер-министром, которые мы пытаемся организовать. Сейчас я не смогу вам рассказать о какой-либо конкретной встрече, была ли она организована или нет. Мы рассматриваем со всех сторон, сколько у нас времени и с кем мы можем проводить встречи. Мы будем продолжать информировать вас о встречах", - заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри, отвечая на вопрос о возможной встрече Моди и Трампа. Накануне Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Мичиган заявил, что ждет визита премьера Индии Моди.

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