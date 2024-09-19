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МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом - РИА Новости, 19.09.2024
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13:16 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/indiya-1973621787.html
МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом
МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом - РИА Новости, 19.09.2024
МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом
МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:16
2024-09-19T13:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Моди посетит США с 21 по 23 сентября. В ходе визита премьер Индии примет участие во встрече лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, заседании Генеральной ассамблеи ООН и выступит на собрании индийской диаспоры "Сейчас у нас много встреч с премьер-министром, которые мы пытаемся организовать. Сейчас я не смогу вам рассказать о какой-либо конкретной встрече, была ли она организована или нет. Мы рассматриваем со всех сторон, сколько у нас времени и с кем мы можем проводить встречи. Мы будем продолжать информировать вас о встречах", - заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри, отвечая на вопрос о возможной встрече Моди и Трампа. Накануне Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Мичиган заявил, что ждет визита премьера Индии Моди.
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в мире, цены на нефть, индия, сша, мичиган, нарендра моди, дональд трамп, оон
В мире, Цены на нефть, Индия, США, Мичиган, Нарендра Моди, Дональд Трамп, ООН
МИД Индии не ответил на вопрос о возможной встрече Моди с Трампом

МИД Индии не стал подтверждать данные о готовящейся встрече Моди и Трампа

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ после переговоров в Варшаве, Польша
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ после переговоров в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ после переговоров в Варшаве, Польша. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. МИД Индии не смог ответить на вопрос по поводу возможной встречи премьер-министра Нарендры Моди с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Моди посетит США с 21 по 23 сентября. В ходе визита премьер Индии примет участие во встрече лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, заседании Генеральной ассамблеи ООН и выступит на собрании индийской диаспоры
"Сейчас у нас много встреч с премьер-министром, которые мы пытаемся организовать. Сейчас я не смогу вам рассказать о какой-либо конкретной встрече, была ли она организована или нет. Мы рассматриваем со всех сторон, сколько у нас времени и с кем мы можем проводить встречи. Мы будем продолжать информировать вас о встречах", - заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри, отвечая на вопрос о возможной встрече Моди и Трампа.
Накануне Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Мичиган заявил, что ждет визита премьера Индии Моди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреЦены на нефтьИндияСШАМичиганНарендра МодиДональд ТрампООН
 
 
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