https://ria.ru/20240919/indija-1973634159.html
В Индии рассказали о своем участии в переговорах по Украине
В Индии рассказали о своем участии в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.09.2024
В Индии рассказали о своем участии в переговорах по Украине
Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:55
2024-09-19T13:55
2024-09-19T13:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри. "Недавно премьер-министр (Индии Нарендра Моди – ред.) посетил Россию и Украину, после чего он также поговорил с лидерами, поговорил с президентом (США Джо) Байденом и президентом (РФ Владимиром) Путиным. Когда наш советник по национальной безопасности также поехал в Россию, он также поговорил с президентом Путиным. Поэтому я просто скажу, что этот разговор идет между этими лидерами", - заявил он на пресс-конференции. "Что касается вопроса о внесении (мирного) предложения, нам нужно будет посмотреть, насколько будет достигнут консенсус, а затем сможем ли мы достичь уровня, на котором предложение можно будет представить более широкой аудитории", - добавил индийский дипломат. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969462961.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Индия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СВО
В Индии рассказали о своем участии в переговорах по Украине
Замглавы МИД Мишри: Индия участвует в переговорах по Украине на уровне лидеров