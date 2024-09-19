https://ria.ru/20240919/harkov-1973535133.html
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили СМИ
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили СМИ
Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 Канал". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:34
2024-09-19T00:34
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 Канал". "23.52 (среды - ред.) - взрыв в Харькове... 00.00 (четверга - ред.) - повторный взрыв в Харькове", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 23.29 мск среды звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240918/smi-1973532100.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили СМИ
"24 Канал": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва