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Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024
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12:06 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gutsul-1973593579.html
Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию
Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024
Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетить автономию, она надеется, что... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:06
2024-09-19T12:06
санкт-петербург
молдавия
александр беглов
евгения гуцул
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетить автономию, она надеется, что скоро такая возможность появится. "Я уверена, что у вас совсем скоро тоже будет возможность приехать к нам. Поэтому, пользуясь случаем, тоже вас приглашаем. У нас тоже большие красивые, яркие национальные мероприятия. Будем вас ждать", - сказала она на встрече с губернатором. "Спасибо", - ответил Беглов. В четверг в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии. В ходе встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2024-2028 годы.
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html
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санкт-петербург, молдавия, александр беглов, евгения гуцул
Санкт-Петербург, Молдавия, Александр Беглов, Евгения Гуцул
Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию

Гуцул пригласила губернатора Петербурга Беглова посетить Гагаузскую автономию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетить автономию, она надеется, что скоро такая возможность появится.
"Я уверена, что у вас совсем скоро тоже будет возможность приехать к нам. Поэтому, пользуясь случаем, тоже вас приглашаем. У нас тоже большие красивые, яркие национальные мероприятия. Будем вас ждать", - сказала она на встрече с губернатором.
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"Спасибо", - ответил Беглов.
В четверг в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии. В ходе встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2024-2028 годы.
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Санкт-ПетербургМолдавияАлександр БегловЕвгения Гуцул
 
 
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