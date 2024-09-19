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Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию

Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024

Гуцул пригласила губернатора Петербурга посетить Гагаузию

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетить автономию, она надеется, что... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:06

2024-09-19T12:06

2024-09-19T12:06

санкт-петербург

молдавия

александр беглов

евгения гуцул

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетить автономию, она надеется, что скоро такая возможность появится. "Я уверена, что у вас совсем скоро тоже будет возможность приехать к нам. Поэтому, пользуясь случаем, тоже вас приглашаем. У нас тоже большие красивые, яркие национальные мероприятия. Будем вас ждать", - сказала она на встрече с губернатором. "Спасибо", - ответил Беглов. В четверг в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии. В ходе встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2024-2028 годы.

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html

https://ria.ru/20240728/sandu-1962502677.html

санкт-петербург

молдавия

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Дарья Буймова

санкт-петербург, молдавия, александр беглов, евгения гуцул