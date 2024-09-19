https://ria.ru/20240919/guantanamo-1973735612.html
США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, пишут СМИ
США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, пишут СМИ
США на протяжении десятилетий отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо на Кубе, где... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:52
2024-09-19T23:52
2024-09-19T23:52
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США на протяжении десятилетий отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо на Кубе, где расположена снискавшая печальную известность тюрьма для осужденных за терроризм, пишет газета New York Times со ссылкой на внутренние правительственные отчеты. Согласно документам, хотя нелегалов содержат в отдельной зоне, в отношении них действует "правовая неопределенность", поскольку на территории военной базы не действуют стандартные миграционные законы. Неопределенность подогревается тем, что, согласно отчетам, при транспортировке на базу мигрантам принудительно надевают темные очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются, часть районов их проживания переполнена крысами и попросту непригодна для этих нужд. В ответ на запрос газеты о комментарии министерство внутренней безопасности США заверило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях. Однако их собственные инспекторы, посетившие данные учреждения в марте 2023 года в ответ на ходатайства правозащитников, обнаружили свидетельства обратного. В своих рапортах они рекомендовали министерству полностью прекратить содержание детей в Гуантанамо и вместо этого перевести содержащиеся на базе семьи в США для прохождения иммиграционных процедур.
https://ria.ru/20240314/gaiti-1932946826.html
https://ria.ru/20240615/bayden-1953059072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, гуантанамо (город), куба
В мире, США, Гуантанамо (город), Куба
США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, пишут СМИ
NYT: США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо на Кубе
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости.
США на протяжении десятилетий отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо на Кубе, где расположена снискавшая печальную известность тюрьма для осужденных за терроризм, пишет газета New York Times
со ссылкой на внутренние правительственные отчеты.
Согласно документам, хотя нелегалов содержат в отдельной зоне, в отношении них действует "правовая неопределенность", поскольку на территории военной базы не действуют стандартные миграционные законы.
Неопределенность подогревается тем, что, согласно отчетам, при транспортировке на базу мигрантам принудительно надевают темные очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются, часть районов их проживания переполнена крысами и попросту непригодна для этих нужд.
В ответ на запрос газеты о комментарии министерство внутренней безопасности США заверило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях. Однако их собственные инспекторы, посетившие данные учреждения в марте 2023 года в ответ на ходатайства правозащитников, обнаружили свидетельства обратного.
В своих рапортах они рекомендовали министерству полностью прекратить содержание детей в Гуантанамо и вместо этого перевести содержащиеся на базе семьи в США для прохождения иммиграционных процедур.