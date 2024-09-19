https://ria.ru/20240919/greblya-1973736328.html
Центр академической гребли открыли в Краснодарском крае на берегу Протоки
Центр академической гребли открыли в Краснодарском крае на берегу Протоки - РИА Новости, 19.09.2024
Центр академической гребли открыли в Краснодарском крае на берегу Протоки
Центр академической гребли открыли в Славянске-на-Кубани на берегу реки Протоки, спортивный объект за 37 миллионов рублей построен по краевой программе,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:59
2024-09-19T23:59
2024-09-19T23:59
краснодарский край
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
алексей конюшков
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Центр академической гребли открыли в Славянске-на-Кубани на берегу реки Протоки, спортивный объект за 37 миллионов рублей построен по краевой программе, сообщили в администрации Кубани. "В Славянском районе открыли центр академической гребли. Центр спортшколы "Изумруд" построили в Славянске-на-Кубани по краевой программе. Общая стоимость спортивного объекта составила 37 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренировать воспитанников спортивного центра будут заслуженный тренер России Валентина Стуклова, а также Владимир и Алексей Конюшковы. По данным властей, центр академической гребли возвели на берегу реки Протоки, что позволит эффективно проводить занятия. На его территории создан зал, оборудованный необходимыми для гребцов тренажерами.
славянск-на-кубани
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, алексей конюшков
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район, Алексей Конюшков
Центр академической гребли открыли в Краснодарском крае на берегу Протоки
Центр академической гребли открыли в Краснодарском крае на берегу реки Протоки