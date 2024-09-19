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В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей - РИА Новости, 19.09.2024
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13:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gosduma-1973626937.html
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей
Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
общество
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авто
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. "Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей… Возможно, это коснется повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона", - сказала она РИА Новости. Она отметила, что агрегаторы такси также должны взять на себя обязанность обеспечить для семей с детьми комфортные условия поездки по доступной цене. Также депутат уверена, что услуги такси для семей с детьми, независимо от их количества, должны иметь ту же цену, что и для других категорий граждан. Кроме того, при заказе такси через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел и добавить опцию выбора багажа.
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общество, госдума рф, авто
Общество, Госдума РФ, Авто
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей

Депутат: нужно стимулировать водителей такси, перевозящих детей

© Fotolia / davit85Ребенок в детском автомобильном кресле
Ребенок в детском автомобильном кресле - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / davit85
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей.
"Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей… Возможно, это коснется повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона", - сказала она РИА Новости.
Она отметила, что агрегаторы такси также должны взять на себя обязанность обеспечить для семей с детьми комфортные условия поездки по доступной цене.
Также депутат уверена, что услуги такси для семей с детьми, независимо от их количества, должны иметь ту же цену, что и для других категорий граждан. Кроме того, при заказе такси через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел и добавить опцию выбора багажа.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
4 сентября, 05:02
 
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