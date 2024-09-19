https://ria.ru/20240919/gosduma-1973626937.html
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей
Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
общество
госдума рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150131/73/1501317338_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_32b14eda3101b084ce52e0e3f47d8c01.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. "Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей… Возможно, это коснется повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона", - сказала она РИА Новости. Она отметила, что агрегаторы такси также должны взять на себя обязанность обеспечить для семей с детьми комфортные условия поездки по доступной цене. Также депутат уверена, что услуги такси для семей с детьми, независимо от их количества, должны иметь ту же цену, что и для других категорий граждан. Кроме того, при заказе такси через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел и добавить опцию выбора багажа.
https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150131/73/1501317338_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_84d377f8723c4d79514d87824b018e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, авто
Общество, Госдума РФ, Авто
В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей
Депутат: нужно стимулировать водителей такси, перевозящих детей
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей.
"Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей… Возможно, это коснется повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона", - сказала она РИА Новости.
Она отметила, что агрегаторы такси также должны взять на себя обязанность обеспечить для семей с детьми комфортные условия поездки по доступной цене.
Также депутат уверена, что услуги такси для семей с детьми, независимо от их количества, должны иметь ту же цену, что и для других категорий граждан. Кроме того, при заказе такси через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел и добавить опцию выбора багажа.