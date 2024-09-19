https://ria.ru/20240919/gosduma-1973626937.html

В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей

В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей - РИА Новости, 19.09.2024

В Госдуме предложили стимулировать водителей такси, перевозящих детей

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

общество

госдума рф

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150131/73/1501317338_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_32b14eda3101b084ce52e0e3f47d8c01.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила проработать систему стимулирования водителей такси, которые берут заказ на перевозку детей. "Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей… Возможно, это коснется повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона", - сказала она РИА Новости. Она отметила, что агрегаторы такси также должны взять на себя обязанность обеспечить для семей с детьми комфортные условия поездки по доступной цене. Также депутат уверена, что услуги такси для семей с детьми, независимо от их количества, должны иметь ту же цену, что и для других категорий граждан. Кроме того, при заказе такси через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел и добавить опцию выбора багажа.

https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, авто