https://ria.ru/20240919/gosduma-1973576867.html

В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой

В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой - РИА Новости, 19.09.2024

В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:03

2024-09-19T11:03

2024-09-19T11:03

политика

султан хамзаев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. "Считаю, что должность участкового уполномоченного в системе МВД России должна быть избираемой. Предлагаю нашей полиции придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны, их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, султан хамзаев