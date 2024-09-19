https://ria.ru/20240919/gosduma-1973576867.html
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
политика
султан хамзаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. "Считаю, что должность участкового уполномоченного в системе МВД России должна быть избираемой. Предлагаю нашей полиции придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны, их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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политика, султан хамзаев
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
Депутат ГД предложил сделать должность участкового в системе МВД избираемой
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой.
"Считаю, что должность участкового уполномоченного в системе МВД России должна быть избираемой. Предлагаю нашей полиции придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны, их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие.