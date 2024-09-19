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В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой - РИА Новости, 19.09.2024
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11:03 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gosduma-1973576867.html
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
политика
султан хамзаев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой. "Считаю, что должность участкового уполномоченного в системе МВД России должна быть избираемой. Предлагаю нашей полиции придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны, их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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политика, султан хамзаев
Политика, Султан Хамзаев
В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой

Депутат ГД предложил сделать должность участкового в системе МВД избираемой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать должность участкового уполномоченного в системе МВД России избираемой.
"Считаю, что должность участкового уполномоченного в системе МВД России должна быть избираемой. Предлагаю нашей полиции придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны, их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие.
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ПолитикаСултан Хамзаев
 
 
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