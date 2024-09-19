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В ГД внесут проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы - РИА Новости, 19.09.2024
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00:04 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gosduma-1973532743.html
В ГД внесут проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы
В ГД внесут проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы - РИА Новости, 19.09.2024
В ГД внесут проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении донорам РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:04
2024-09-19T00:04
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении донорам крови права на сохранение неиспользованных дней отдыха при переходе на другую работу, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 186 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) новой частью, в соответствии с которой за работником по его желанию сохраняется право на предоставление ему оплачиваемых дней отдыха в связи со сдачей крови и ее компонентов при трудоустройстве у другого работодателя в течение года после дня сдачи работником крови и ее компонентов, если он не использовал эти дни отдыха у прежнего работодателя", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В проекте закона уточняется, что дни отдыха предоставляются при условии письменного уведомления работника при заключении трудового договора о наличии у него права на неиспользованные дни отдыха, предоставляемые в связи со сдачей крови. Порядок предоставления указанных дней отдыха определяется по соглашению между работником и работодателем. В действующем законодательстве не прописано, сохраняется ли за работником-донором право на дни отдыха за сдачу крови и ее компонентов при увольнении с последующим трудоустройством у другого работодателя, если эти события произошли до истечения годичного срока после дня сдачи крови и ее компонентов, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Накануне в первом чтении Госдумой был принят важный законопроект, направленный на законодательное решение вопросов организации, развития и пропаганды донорства крови. Действительно, практическая поддержка на государственном уровне донорства и вовлечение в эту сферу большего количества населения, в том числе молодежи, крайне актуальны. В развитие этой темы фракцией ЛДПР разработан и внесен в Государственную думу законопроект, который предусматривает устранение одного из пробелов Трудового кодекса. Сегодня работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной после каждой сдачи крови, который донор использует по своему усмотрению. Однако при смене работы и подписании трудового договора с другим работодателем все "донорские выходные" сгорают. Мы считаем это несправедливым, поэтому наш законопроект сохраняет накопленные работниками-донорами дни отдыха и на новом месте работы", - рассказал журналистам Нилов.
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973428784.html
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россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В ГД внесут проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы

ЛДПР внесет в ГД проект о праве доноров использовать дни отдыха при смене работы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении донорам крови права на сохранение неиспользованных дней отдыха при переходе на другую работу, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 186 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) новой частью, в соответствии с которой за работником по его желанию сохраняется право на предоставление ему оплачиваемых дней отдыха в связи со сдачей крови и ее компонентов при трудоустройстве у другого работодателя в течение года после дня сдачи работником крови и ее компонентов, если он не использовал эти дни отдыха у прежнего работодателя", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В проекте закона уточняется, что дни отдыха предоставляются при условии письменного уведомления работника при заключении трудового договора о наличии у него права на неиспользованные дни отдыха, предоставляемые в связи со сдачей крови. Порядок предоставления указанных дней отдыха определяется по соглашению между работником и работодателем.
В действующем законодательстве не прописано, сохраняется ли за работником-донором право на дни отдыха за сдачу крови и ее компонентов при увольнении с последующим трудоустройством у другого работодателя, если эти события произошли до истечения годичного срока после дня сдачи крови и ее компонентов, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
"Накануне в первом чтении Госдумой был принят важный законопроект, направленный на законодательное решение вопросов организации, развития и пропаганды донорства крови. Действительно, практическая поддержка на государственном уровне донорства и вовлечение в эту сферу большего количества населения, в том числе молодежи, крайне актуальны. В развитие этой темы фракцией ЛДПР разработан и внесен в Государственную думу законопроект, который предусматривает устранение одного из пробелов Трудового кодекса. Сегодня работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной после каждой сдачи крови, который донор использует по своему усмотрению. Однако при смене работы и подписании трудового договора с другим работодателем все "донорские выходные" сгорают. Мы считаем это несправедливым, поэтому наш законопроект сохраняет накопленные работниками-донорами дни отдыха и на новом месте работы", - рассказал журналистам Нилов.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о донорстве крови
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