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США намерены наказать Иран за попытки якобы вмешательства в выборы

США намерены наказать Иран за попытки якобы вмешательства в выборы - РИА Новости, 19.09.2024

США намерены наказать Иран за попытки якобы вмешательства в выборы

Госдепартамент обеспокоен предполагаемыми "попытками" Ирана вмешаться в президентские выборы в США и намерены привлечь его к ответственности за эти действия,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:28

2024-09-19T22:28

2024-09-19T22:33

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Госдепартамент обеспокоен предполагаемыми "попытками" Ирана вмешаться в президентские выборы в США и намерены привлечь его к ответственности за эти действия, заявил в четверг официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер. "Последние попытки Ирана ничем не отличаются от того, чем он занимался в течение многих лет, пытаясь подорвать демократию по всему миру. Но, разумеется, они вызывают беспокойство. Иран не должен вмешиваться в наши выборы, и ни одна страна не должна вмешиваться в них", - сказал Миллер в ходе брифинга. По словам чиновника, Вашингтон продолжит выявлять страны, которые предпринимают попытки вмешаться в выборы в США, и будут привлекать их к ответственности за подобные действия. Накануне на сайте ФБР было опубликовано заявление ФБР, Аппарата директора Национальной разведки США и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США. В заявлении утверждалось, что в конце июня - начале июля иранские хакеры якобы без согласования с получателями рассылали электронные послания американским СМИ, а также лицам, связанным с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html

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в мире, сша, иран, джо байден, фбр, государственный департамент сша