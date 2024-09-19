США намерены наказать Иран за попытки якобы вмешательства в выборы
Госдеп намерен привлечь Иран к ответственности за якобы вмешательство в выборы
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Госдепартамент обеспокоен предполагаемыми "попытками" Ирана вмешаться в президентские выборы в США и намерены привлечь его к ответственности за эти действия, заявил в четверг официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер.
"Последние попытки Ирана ничем не отличаются от того, чем он занимался в течение многих лет, пытаясь подорвать демократию по всему миру. Но, разумеется, они вызывают беспокойство. Иран не должен вмешиваться в наши выборы, и ни одна страна не должна вмешиваться в них", - сказал Миллер в ходе брифинга.
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По словам чиновника, Вашингтон продолжит выявлять страны, которые предпринимают попытки вмешаться в выборы в США, и будут привлекать их к ответственности за подобные действия.
Накануне на сайте ФБР было опубликовано заявление ФБР, Аппарата директора Национальной разведки США и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США. В заявлении утверждалось, что в конце июня - начале июля иранские хакеры якобы без согласования с получателями рассылали электронные послания американским СМИ, а также лицам, связанным с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена.
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