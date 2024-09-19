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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку - РИА Новости, 19.09.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:54
2024-09-19T23:54
2024-09-19T23:54
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.00 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку