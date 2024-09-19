https://ria.ru/20240919/gorlovka-1973735781.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку - РИА Новости, 19.09.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:54

2024-09-19T23:54

2024-09-19T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.00 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол