https://ria.ru/20240919/gorlovka-1973599388.html

При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека

При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2024

При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека

Число раненых мирных жителей в Горловке и ее округе в результате обстрелов украинскими войсками выросло до четырех - в Дзержинске пострадала еще одна мирная... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:22

2024-09-19T12:22

2024-09-19T12:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Число раненых мирных жителей в Горловке и ее округе в результате обстрелов украинскими войсками выросло до четырех - в Дзержинске пострадала еще одна мирная жительница, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при атаке беспилотника в Горловке ранены два человека, еще один мужчина пострадал от обстрела ВСУ в городе Дзержинске, входящим в городской округ Горловка. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия