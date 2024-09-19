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При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека
При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2024
При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека
Число раненых мирных жителей в Горловке и ее округе в результате обстрелов украинскими войсками выросло до четырех - в Дзержинске пострадала еще одна мирная... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:22
2024-09-19T12:22
2024-09-19T12:22
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Число раненых мирных жителей в Горловке и ее округе в результате обстрелов украинскими войсками выросло до четырех - в Дзержинске пострадала еще одна мирная жительница, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при атаке беспилотника в Горловке ранены два человека, еще один мужчина пострадал от обстрела ВСУ в городе Дзержинске, входящим в городской округ Горловка. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека
Мэр Приходько: число раненных мирных жителей в Горловке выросло до четырех