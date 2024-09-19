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Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения - РИА Новости, 19.09.2024
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16:55 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gibraltar-1973683654.html
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения - РИА Новости, 19.09.2024
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения
Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:55
2024-09-19T16:55
в мире
гибралтар
испания
великобритания
марош шефчович
хосе мануэль альбарес
евросоюз
еврокомиссия
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МАДРИД, 19 сен – РИА Новости. Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании из его состава, завершилась без достижения соглашения, говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Испании и Великобритании. "Основываясь на значительном прогрессе, достигнутом на встречах 12 апреля и 16 мая, сегодняшние переговоры были конструктивными и продуктивными, что привело к дальнейшему прогрессу по сложным вопросам переговоров, в частности, по вопросам людей и товаров", - говорится в распространенном министерством иностранных дел Испании коммюнике. Таким образом, в столице ЕС прошла третья встреча в таком формате между вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, его новым британским коллегой Дэвидом Лэмми и главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо. Кроме того, эти переговоры стали первой встречей в таком формате с новым британским лейбористским правительством. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.
https://ria.ru/20220829/gibraltar-1812835327.html
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в мире, гибралтар, испания, великобритания, марош шефчович, хосе мануэль альбарес, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Гибралтар, Испания, Великобритания, Марош Шефчович, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, Еврокомиссия
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения

ЕК, Испания и Британия завершили переговоры по Гибралтару без соглашения

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкМорской порт Гибралтара
Морской порт Гибралтара - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
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Морской порт Гибралтара. Архивное фото
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МАДРИД, 19 сен – РИА Новости. Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании из его состава, завершилась без достижения соглашения, говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Испании и Великобритании.
"Основываясь на значительном прогрессе, достигнутом на встречах 12 апреля и 16 мая, сегодняшние переговоры были конструктивными и продуктивными, что привело к дальнейшему прогрессу по сложным вопросам переговоров, в частности, по вопросам людей и товаров", - говорится в распространенном министерством иностранных дел Испании коммюнике.
Таким образом, в столице ЕС прошла третья встреча в таком формате между вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, его новым британским коллегой Дэвидом Лэмми и главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо. Кроме того, эти переговоры стали первой встречей в таком формате с новым британским лейбористским правительством.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.
Вид Гибралтара - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Гибралтар официально стал британским городом, сообщили СМИ
29 августа 2022, 11:47
 
В миреГибралтарИспанияВеликобританияМарош ШефчовичХосе Мануэль АльбаресЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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