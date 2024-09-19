https://ria.ru/20240919/gibraltar-1973683654.html
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения - РИА Новости, 19.09.2024
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения
Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:55
2024-09-19T16:55
2024-09-19T16:55
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МАДРИД, 19 сен – РИА Новости. Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании из его состава, завершилась без достижения соглашения, говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Испании и Великобритании. "Основываясь на значительном прогрессе, достигнутом на встречах 12 апреля и 16 мая, сегодняшние переговоры были конструктивными и продуктивными, что привело к дальнейшему прогрессу по сложным вопросам переговоров, в частности, по вопросам людей и товаров", - говорится в распространенном министерством иностранных дел Испании коммюнике. Таким образом, в столице ЕС прошла третья встреча в таком формате между вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, его новым британским коллегой Дэвидом Лэмми и главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо. Кроме того, эти переговоры стали первой встречей в таком формате с новым британским лейбористским правительством. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.
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в мире, гибралтар, испания, великобритания, марош шефчович, хосе мануэль альбарес, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Гибралтар, Испания, Великобритания, Марош Шефчович, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, Еврокомиссия
Переговоры по Гибралтару в Брюсселе завершились без соглашения
ЕК, Испания и Британия завершили переговоры по Гибралтару без соглашения
МАДРИД, 19 сен – РИА Новости. Встреча в Брюсселе на высшем уровне в попытке окончательно согласовать пакт, регулирующий будущие отношения Гибралтара с Евросоюзом после выхода Великобритании из его состава, завершилась без достижения соглашения, говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Испании и Великобритании.
"Основываясь на значительном прогрессе, достигнутом на встречах 12 апреля и 16 мая, сегодняшние переговоры были конструктивными и продуктивными, что привело к дальнейшему прогрессу по сложным вопросам переговоров, в частности, по вопросам людей и товаров", - говорится в распространенном министерством иностранных дел Испании коммюнике.
Таким образом, в столице ЕС
прошла третья встреча в таком формате между вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем
, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом
, его новым британским коллегой Дэвидом Лэмми и главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо. Кроме того, эти переговоры стали первой встречей в таком формате с новым британским лейбористским правительством.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия
, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.