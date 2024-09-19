В парламент Германии внесли проект о дополнительной военной помощи Украине
Кабмин ФРГ: в бундестаг внесли проект о военной помощи Украине на 397 млн евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости/Прайм. На согласование в немецкий парламент внесен проект о дополнительной военной помощи Украине на 397 миллионов евро, подтвердили на запрос РИА Новости в кабинете министров Германии.
"Это текущая парламентская процедура, которую мы не можем предвосхитить. Поэтому на данный момент нам больше нечего сообщить", - сказал представитель пресс-службы кабмина.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на письмо с обращением минфина страны после запроса министерства обороны сообщило, что Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов евро.
Во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что правительство страны выделит дополнительную помощь объемом в 100 миллионов евро для поддержки Украины предстоящей зимой.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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