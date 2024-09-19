Рейтинг@Mail.ru
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:42 19.09.2024 (обновлено: 12:13 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/geolog-1973588120.html
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью - РИА Новости, 19.09.2024
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью
Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе, который жаловался на острую боль в животе,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:42
2024-09-19T12:13
хорошие новости
тенькинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-38
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973587301_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_c9dbd0ce7441b28f409bae6e302d28ab.jpg
МАГАДАН, 19 сен — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе, который жаловался на острую боль в животе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram. &quot;В Тенькинском районе отряд геологов проводил полевые работы. Один из работников почувствовал себя плохо из-за острой боли в животе. До ближайшего населенного пункта — поселка Омчак — 43 километра бездорожья. Для эвакуации 22-летнего мужчины в труднодоступную местность вылетел вертолет Ми-38 &quot;Авиации Колымы&quot; со спасателями МЧС России на борту&quot;, — отметили в ведомстве.В МЧС добавили, что спасатели помогли больному подняться на борт вертолета, где медики оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали после прибытия в областной центр.
https://ria.ru/20240911/vef-1971987019.html
тенькинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973587301_0:244:960:964_1920x0_80_0_0_9442544a244a1f435e19c1b8c8cb3425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тенькинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-38
Хорошие новости, Тенькинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-38
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью

Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью в животе

© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиЭвакуация из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе Магаданской области
Эвакуация из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе Магаданской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Эвакуация из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе Магаданской области
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 19 сен — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе, который жаловался на острую боль в животе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram.
«

"В Тенькинском районе отряд геологов проводил полевые работы. Один из работников почувствовал себя плохо из-за острой боли в животе. До ближайшего населенного пункта — поселка Омчак — 43 километра бездорожья. Для эвакуации 22-летнего мужчины в труднодоступную местность вылетел вертолет Ми-38 "Авиации Колымы" со спасателями МЧС России на борту", — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели помогли больному подняться на борт вертолета, где медики оказали ему первую помощь.
Мужчину госпитализировали после прибытия в областной центр.
Медики станции скорой медицинской помощи Владивостока, оказавшие помощь женщине из числа персонала ВЭФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь
11 сентября, 09:04
 
Хорошие новостиТенькинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-38
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала