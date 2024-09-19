https://ria.ru/20240919/geolog-1973588120.html
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью - РИА Новости, 19.09.2024
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью
Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе, который жаловался на острую боль в животе,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:42
2024-09-19T11:42
2024-09-19T12:13
хорошие новости
тенькинский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-38
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МАГАДАН, 19 сен — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали из тайги участника геологической экспедиции в Тенькинском районе, который жаловался на острую боль в животе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram. "В Тенькинском районе отряд геологов проводил полевые работы. Один из работников почувствовал себя плохо из-за острой боли в животе. До ближайшего населенного пункта — поселка Омчак — 43 километра бездорожья. Для эвакуации 22-летнего мужчины в труднодоступную местность вылетел вертолет Ми-38 "Авиации Колымы" со спасателями МЧС России на борту", — отметили в ведомстве.В МЧС добавили, что спасатели помогли больному подняться на борт вертолета, где медики оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали после прибытия в областной центр.
https://ria.ru/20240911/vef-1971987019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тенькинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-38
Хорошие новости, Тенькинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-38
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью
Магаданские спасатели эвакуировали из тайги геолога с острой болью в животе