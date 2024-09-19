https://ria.ru/20240919/gagauzija-1973591559.html

Гагаузия выступила за партнерские отношения с Россией

Гагаузия выступила за партнерские отношения с Россией - РИА Новости, 19.09.2024

Гагаузия выступила за партнерские отношения с Россией

Гагаузия выступает за дружеские и партнерские отношения с Российской Федерацией, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Гагаузия выступает за дружеские и партнерские отношения с Российской Федерацией, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. "Спасибо за то, что Российская Федерация всегда с Гагаузской автономией. И я хочу и от себя сказать, и от всех жителей Гагаузии, и даже большинства жителей Республики Молдова: мы выступаем за дружеские отношения, за партнерские отношения с Российской Федерацией. И какие бы тяжелые времена сейчас у нас ни были... И, конечно же, очень важно то, что мы должны сохранять и нашу историю и наше взаимопонимание, взаимосвязи. Уверена, что эти времена совсем скоро настанут", - сказала она на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В четверг в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии. В ходе встречи был подписана план мероприятий по сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2024-2028 годы.

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

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санкт-петербург, молдавия, россия, евгения гуцул, александр беглов, в мире