https://ria.ru/20240919/fedorova-1973628450.html

Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой

Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой - РИА Новости, 19.09.2024

Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой

Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:29

2024-09-19T13:29

2024-09-19T13:37

россия

оксана федорова

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов."За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне - артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оксана федорова, общество, владимир путин