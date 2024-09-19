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Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой - РИА Новости, 19.09.2024
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13:29 19.09.2024 (обновлено: 13:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/fedorova-1973628450.html
Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой - РИА Новости, 19.09.2024
Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:29
2024-09-19T13:37
россия
оксана федорова
общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов."За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне - артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", - говорится в тексте документа.
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россия, оксана федорова, общество, владимир путин
Россия, Оксана Федорова, Общество, Владимир Путин
Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой

Путин присвоил звание заслуженной артистки России телеведущей Оксане Федоровой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОксана Федорова
Оксана Федорова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Оксана Федорова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне - артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", - говорится в тексте документа.
Министр культуры Чеченской Республики Марет Байсарова - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
8 августа, 12:56
 
РоссияОксана ФедороваОбществоВладимир Путин
 
 
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