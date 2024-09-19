https://ria.ru/20240919/fas-1973566442.html
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции - РИА Новости, 19.09.2024
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за навязывание... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:08
2024-09-19T10:08
2024-09-19T10:08
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
japan tobacco
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за навязывание контрагентам невыгодных условий, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции … В ФАС России поступили жалобы участников рынка табачной продукции на действия АО "ТК "Мегаполис". При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия", - говорится в сообщении. Так, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом на сайте компании такие условия не были указаны. Компания обязана прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сказано в сообщении ФАС. Служба выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело. Отмечается, что ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО "ТК "Мегаполис" занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. АО Торговая компания "Мегаполис" входит в ГК "Мегаполис" - российский холдинг, который является основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco.
https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html
https://ria.ru/20240918/fas-1973347475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), japan tobacco, imperial tobacco
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Japan Tobacco, Imperial Tobacco
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
ФАС выдала предупреждение крупному поставщику табачной продукции "ТК Мегаполис"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за навязывание контрагентам невыгодных условий, сообщила служба.
"ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции … В ФАС России
поступили жалобы участников рынка табачной продукции на действия АО "ТК "Мегаполис". При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия", - говорится в сообщении.
Так, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом на сайте компании такие условия не были указаны. Компания обязана прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сказано в сообщении ФАС.
Служба выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.
ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.
Отмечается, что ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО "ТК "Мегаполис" занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
АО Торговая компания "Мегаполис" входит в ГК "Мегаполис" - российский холдинг, который является основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco
, Philip Morris и Imperial Tobacco
.