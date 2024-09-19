https://ria.ru/20240919/fas-1973566442.html

ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции

ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции - РИА Новости, 19.09.2024

ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за навязывание... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:08

2024-09-19T10:08

2024-09-19T10:08

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

japan tobacco

imperial tobacco

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за навязывание контрагентам невыгодных условий, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции … В ФАС России поступили жалобы участников рынка табачной продукции на действия АО "ТК "Мегаполис". При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия", - говорится в сообщении. Так, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом на сайте компании такие условия не были указаны. Компания обязана прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сказано в сообщении ФАС. Служба выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело. Отмечается, что ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО "ТК "Мегаполис" занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. АО Торговая компания "Мегаполис" входит в ГК "Мегаполис" - российский холдинг, который является основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco.

https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html

https://ria.ru/20240918/fas-1973347475.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), japan tobacco, imperial tobacco