https://ria.ru/20240919/evrosoyuz-1973542590.html
Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию
Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию - РИА Новости, 19.09.2024
Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию
Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:04
2024-09-19T03:04
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Европейский экспорт этого товара в Россию сокращался весь второй квартал, пока в июне не достиг минимальных с января 2010 года 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки неожиданно подскочили почти вдвое - до 12,1 тысячи тонн. Продажи вина нарастили все европейские поставщики. Среди крупных экспортеров сильнее всего поставки выросли у Испании - в 2,4 раза, до 980 тонн, а также у Латвии - в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Примерно вдвое увеличили продажи Италия (4,9 тысячи тонн), Португалия (1,3 тысячи тонн) и Германия (около 800 тонн). Интересно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем остальных видов - в 2,4 раза против 1,8 раза. Игристых вин было ввезено в июле 3,7 тысячи тонн, а других - 8,3 тысячи. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
https://ria.ru/20240914/kardiolog-1972641010.html
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россия, испания, латвия, евростат, экономика
Россия, Испания, Латвия, Евростат, Экономика
Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию
ЕС в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после их резкого падения в июне
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Европейский экспорт этого товара в Россию сокращался весь второй квартал, пока в июне не достиг минимальных с января 2010 года 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки неожиданно подскочили почти вдвое - до 12,1 тысячи тонн.
Продажи вина нарастили все европейские поставщики. Среди крупных экспортеров сильнее всего поставки выросли у Испании
- в 2,4 раза, до 980 тонн, а также у Латвии
- в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Примерно вдвое увеличили продажи Италия
(4,9 тысячи тонн), Португалия
(1,3 тысячи тонн) и Германия
(около 800 тонн).
Интересно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем остальных видов - в 2,4 раза против 1,8 раза. Игристых вин было ввезено в июле 3,7 тысячи тонн, а других - 8,3 тысячи.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.