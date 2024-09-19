https://ria.ru/20240919/evrosoyuz-1973542590.html

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию - РИА Новости, 19.09.2024

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию

Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:04

2024-09-19T03:04

2024-09-19T03:04

россия

испания

латвия

евростат

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Европейский экспорт этого товара в Россию сокращался весь второй квартал, пока в июне не достиг минимальных с января 2010 года 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки неожиданно подскочили почти вдвое - до 12,1 тысячи тонн. Продажи вина нарастили все европейские поставщики. Среди крупных экспортеров сильнее всего поставки выросли у Испании - в 2,4 раза, до 980 тонн, а также у Латвии - в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Примерно вдвое увеличили продажи Италия (4,9 тысячи тонн), Португалия (1,3 тысячи тонн) и Германия (около 800 тонн). Интересно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем остальных видов - в 2,4 раза против 1,8 раза. Игристых вин было ввезено в июле 3,7 тысячи тонн, а других - 8,3 тысячи. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

https://ria.ru/20240914/kardiolog-1972641010.html

https://ria.ru/20240908/vino-1971347258.html

россия

испания

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, испания, латвия, евростат, экономика