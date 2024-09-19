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ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
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13:55 19.09.2024 (обновлено: 14:49 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973635290.html
ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России
ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России
Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:55
2024-09-19T14:49
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, следует из итогов голосования. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались. В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой". Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия". В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus. Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов. Примечательно, что в своей резолюции депутаты призвали активнее аккумулировать деньги на оружие для Киева через организацию добровольных сборов средств среди населения стран Евросоюза в условиях сокращения странами финансирования таких расходов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240914/sholts-1972744443.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России

Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева вглубь России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, следует из итогов голосования.
Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
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Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.
В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".
Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".
В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.
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Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов
13 сентября, 12:47
Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.
Примечательно, что в своей резолюции депутаты призвали активнее аккумулировать деньги на оружие для Киева через организацию добровольных сборов средств среди населения стран Евросоюза в условиях сокращения странами финансирования таких расходов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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