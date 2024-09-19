https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973577574.html

Европарламент призвал снять ограничения на удары Киева вглубь России

Европарламент призвал снять ограничения на удары Киева вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024

Европарламент призвал снять ограничения на удары Киева вглубь России

Депутаты Европейского парламента (ЕП) в своей резолюции по Украине призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:08

2024-09-19T11:08

2024-09-19T12:57

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украина

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нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в своей резолюции по Украине призовет страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, говорится в проекте документа, который будет утвержден на пленарной сессии ЕП в четверг в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой для нападений на ее население и инфраструктуру", - заявлено в документе. Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия". В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

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https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html

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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, европарламент