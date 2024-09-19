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В Европарламенте предложили новый способ финансирования Украины - РИА Новости, 19.09.2024
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10:37 19.09.2024 (обновлено: 10:38 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973572302.html
В Европарламенте предложили новый способ финансирования Украины
В Европарламенте предложили новый способ финансирования Украины - РИА Новости, 19.09.2024
В Европарламенте предложили новый способ финансирования Украины
Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны ЕС организовывать добровольный общественный сбор средств на закупку вооружений для... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:37
2024-09-19T10:38
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны ЕС организовывать добровольный общественный сбор средств на закупку вооружений для Киева в условиях сокращающегося финансирования странами-членами союза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. "Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины; поощряет аналогичные инициативы по всему ЕС для укрепления солидарности и участия общественности в этом важнейшем деле", - говорится в документе, голосование по которому пройдет на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг. Там также отмечается, что евродепутаты "глубоко сожалеют о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Украине со стороны государств-членов, несмотря на решительные заявления, сделанные в начале этого года". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240910/evroparlament-1971884929.html
https://ria.ru/20240918/evropa-1973402291.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато, европарламент, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Европарламент, Санкции в отношении России
В Европарламенте предложили новый способ финансирования Украины

ЕП призовет страны ЕС организовать добровольный сбор средств на оружие для Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны ЕС организовывать добровольный общественный сбор средств на закупку вооружений для Киева в условиях сокращающегося финансирования странами-членами союза.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины; поощряет аналогичные инициативы по всему ЕС для укрепления солидарности и участия общественности в этом важнейшем деле", - говорится в документе, голосование по которому пройдет на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг.
Там также отмечается, что евродепутаты "глубоко сожалеют о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Украине со стороны государств-членов, несмотря на решительные заявления, сделанные в начале этого года".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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18 сентября, 14:13
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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