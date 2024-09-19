Рейтинг@Mail.ru
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/erevan-1973670930.html
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании - РИА Новости, 19.09.2024
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:05
2024-09-19T16:05
армения
ереван
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728540_0:216:2931:1865_1920x0_80_0_0_e6e2c5e0d817889aa1c8a605c22ca0eb.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба МВД Армении. Отмечается, что инцидент произошел в среду. "В стерильной зоне аэропорта "Звартноц" произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате драки и взаимных оскорблений была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне. "Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении. В МВД не сообщили, гражданами какой страны являются участники инцидента, а также сотрудники какой авиакомпании вступили в конфликт с пассажиром.
https://ria.ru/20240412/passazhir-1939711424.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728540_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_9e2d422f60c6c563b1a721bfb362c25e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, происшествия
Армения, Ереван, Происшествия
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками в аэропорту "Звартноц"

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Звартноц"
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Звартноц". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба МВД Армении.
Отмечается, что инцидент произошел в среду. "В стерильной зоне аэропорта "Звартноц" произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате драки и взаимных оскорблений была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне.
"Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении.
В МВД не сообщили, гражданами какой страны являются участники инцидента, а также сотрудники какой авиакомпании вступили в конфликт с пассажиром.
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Стали известны подробности о пассажире, подравшемся со стюардом в Сочи
12 апреля, 20:40
 
АрменияЕреванПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала