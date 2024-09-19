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Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании - РИА Новости, 19.09.2024
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:05
2024-09-19T16:05
2024-09-19T16:05
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ереван
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба МВД Армении. Отмечается, что инцидент произошел в среду. "В стерильной зоне аэропорта "Звартноц" произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате драки и взаимных оскорблений была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне. "Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении. В МВД не сообщили, гражданами какой страны являются участники инцидента, а также сотрудники какой авиакомпании вступили в конфликт с пассажиром.
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армения, ереван, происшествия
Армения, Ереван, Происшествия
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками в аэропорту "Звартноц"
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости.
Пассажир рейса Ереван
-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба МВД Армении
.
Отмечается, что инцидент произошел в среду. "В стерильной зоне аэропорта "Звартноц" произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате драки и взаимных оскорблений была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне.
"Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении.
В МВД не сообщили, гражданами какой страны являются участники инцидента, а также сотрудники какой авиакомпании вступили в конфликт с пассажиром.