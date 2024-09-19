https://ria.ru/20240919/erevan-1973670930.html

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании - РИА Новости, 19.09.2024

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании

Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:05

2024-09-19T16:05

2024-09-19T16:05

армения

ереван

происшествия

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва подрался в ереванском аэропорту "Звартноц" во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний, сообщает в четверг пресс-служба МВД Армении. Отмечается, что инцидент произошел в среду. "В стерильной зоне аэропорта "Звартноц" произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате драки и взаимных оскорблений была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне. "Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении. В МВД не сообщили, гражданами какой страны являются участники инцидента, а также сотрудники какой авиакомпании вступили в конфликт с пассажиром.

https://ria.ru/20240412/passazhir-1939711424.html

армения

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армения, ереван, происшествия