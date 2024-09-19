Энергообъект в Сумской области подвергся атаке
"Укрэнерго": российские военные атаковали энергообъект в Сумской области
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В сообщении утверждается, что ночью российская армия "атаковала энергообъект в Сумской области". "В результате без света были город Сумы и часть Сумской области", - отмечается в публикации "Укрэнерго".
По данным компании, в результате боевых действий и по другим причинам на утро остаются без электричества 545 населенных пунктов страны. По техническим причинам обесточены потребители на Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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