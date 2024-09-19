https://ria.ru/20240919/energoobekt-1973585978.html

Энергообъект в Сумской области подвергся атаке

Энергообъект в Сумской области подвергся атаке - РИА Новости, 19.09.2024

Энергообъект в Сумской области подвергся атаке

Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:31

2024-09-19T11:31

2024-09-19T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

сумы

россия

дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В сообщении утверждается, что ночью российская армия "атаковала энергообъект в Сумской области". "В результате без света были город Сумы и часть Сумской области", - отмечается в публикации "Укрэнерго". По данным компании, в результате боевых действий и по другим причинам на утро остаются без электричества 545 населенных пунктов страны. По техническим причинам обесточены потребители на Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях. Импорт электроэнергии, как добавили в "Укрэнерго", в течение суток будет проходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 17,8 тысяч МВт.ч. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240919/podpole-1973563548.html

https://ria.ru/20240918/svo-1973364504.html

сумская область

сумы

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, сумы, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины