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Энергообъект в Сумской области подвергся атаке - РИА Новости, 19.09.2024
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https://ria.ru/20240919/energoobekt-1973585978.html
Энергообъект в Сумской области подвергся атаке
Энергообъект в Сумской области подвергся атаке - РИА Новости, 19.09.2024
Энергообъект в Сумской области подвергся атаке
Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:31
2024-09-19T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сумы
россия
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В сообщении утверждается, что ночью российская армия "атаковала энергообъект в Сумской области". "В результате без света были город Сумы и часть Сумской области", - отмечается в публикации "Укрэнерго". По данным компании, в результате боевых действий и по другим причинам на утро остаются без электричества 545 населенных пунктов страны. По техническим причинам обесточены потребители на Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях. Импорт электроэнергии, как добавили в "Укрэнерго", в течение суток будет проходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 17,8 тысяч МВт.ч. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240919/podpole-1973563548.html
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в мире, сумская область, сумы, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сумы, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Энергообъект в Сумской области подвергся атаке

"Укрэнерго": российские военные атаковали энергообъект в Сумской области

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Энергетический объект в Сумской области на Украине подвергся атаке, без света оставались областной центр город Сумы и часть региона, сообщает украинская энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В сообщении утверждается, что ночью российская армия "атаковала энергообъект в Сумской области". "В результате без света были город Сумы и часть Сумской области", - отмечается в публикации "Укрэнерго".
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По данным компании, в результате боевых действий и по другим причинам на утро остаются без электричества 545 населенных пунктов страны. По техническим причинам обесточены потребители на Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Импорт электроэнергии, как добавили в "Укрэнерго", в течение суток будет проходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 17,8 тысяч МВт.ч.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСумыРоссияДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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