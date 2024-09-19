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Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште
Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште - РИА Новости, 19.09.2024
Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште
Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:55
2024-09-19T11:55
2024-09-19T14:32
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БУДАПЕШТ, 19 сен — РИА Новости. Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели, сейчас вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Перед зданием венгерского парламента вода уже полностью скрыла скамейки для туристов, а фонарные столбы и светофоры видно наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан водой. Мемориал жертвам холокоста "Туфли на набережной Дуная", который подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас также уже глубоко под водой. Бульвар с деревьями на набережной превратился в остров. Высота нижних набережных в Будапеште составляет около шести метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города — 3,5 метра.В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения, который должен закончиться примерно через неделю. В середине сентября в странах Центральной и Восточной Европы начались наводнения. Стихийное бедствие началось из-за аномальных продолжительных дождей. Наводнения затронули Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию и Австрию. Есть жертвы. В Чехии эвакуировали почти 20 тысяч человек, территория нескольких городов почти полностью оказалась под водой. В Польше свои дома пришлось покинуть четырем тысячам жителей.
https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html
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Вышедший из берегов Дунай начал затапливать улицы Будапешта
Вышедший из берегов Дунай начал затапливать улицы Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Пик наводнения ожидается в субботу, когда уровень воды поднимется примерно до 8,5 метра при обычном уровне в 3,5 метра. Ранее из-за наводнения венгерский премьер Орбан объявил, что вынужден отложить свои международные дела, в том числе речь в Европарламенте.
2024-09-19T11:55
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в мире, дунай (река), венгрия, будапешт, виктор орбан
В мире, Дунай (река), Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан
Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште
Вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные в центре Будапешта
БУДАПЕШТ, 19 сен — РИА Новости. Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости.
Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели, сейчас вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Перед зданием венгерского парламента вода уже полностью скрыла скамейки для туристов, а фонарные столбы и светофоры видно наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан водой.
Мемориал жертвам холокоста "Туфли на набережной Дуная", который подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас также уже глубоко под водой. Бульвар с деревьями на набережной превратился в остров.
Высота нижних набережных в Будапеште составляет около шести метров, максимальный уровень Дуная
ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города — 3,5 метра.
В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения, который должен закончиться примерно через неделю.
В середине сентября в странах Центральной и Восточной Европы начались наводнения. Стихийное бедствие началось из-за аномальных продолжительных дождей. Наводнения затронули Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию и Австрию. Есть жертвы. В Чехии эвакуировали почти 20 тысяч человек, территория нескольких городов почти полностью оказалась под водой. В Польше свои дома пришлось покинуть четырем тысячам жителей.