https://ria.ru/20240919/dunaj-1973591027.html

Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште

Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште - РИА Новости, 19.09.2024

Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште

Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:55

2024-09-19T11:55

2024-09-19T14:32

в мире

дунай (река)

венгрия

будапешт

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 19 сен — РИА Новости. Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели, сейчас вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Перед зданием венгерского парламента вода уже полностью скрыла скамейки для туристов, а фонарные столбы и светофоры видно наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан водой. Мемориал жертвам холокоста "Туфли на набережной Дуная", который подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас также уже глубоко под водой. Бульвар с деревьями на набережной превратился в остров. Высота нижних набережных в Будапеште составляет около шести метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города — 3,5 метра.В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения, который должен закончиться примерно через неделю. В середине сентября в странах Центральной и Восточной Европы начались наводнения. Стихийное бедствие началось из-за аномальных продолжительных дождей. Наводнения затронули Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию и Австрию. Есть жертвы. В Чехии эвакуировали почти 20 тысяч человек, территория нескольких городов почти полностью оказалась под водой. В Польше свои дома пришлось покинуть четырем тысячам жителей.

https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html

https://ria.ru/20240919/chekhiya-1973533893.html

дунай (река)

венгрия

будапешт

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Вышедший из берегов Дунай начал затапливать улицы Будапешта Вышедший из берегов Дунай начал затапливать улицы Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Пик наводнения ожидается в субботу, когда уровень воды поднимется примерно до 8,5 метра при обычном уровне в 3,5 метра. Ранее из-за наводнения венгерский премьер Орбан объявил, что вынужден отложить свои международные дела, в том числе речь в Европарламенте. 2024-09-19T11:55 true PT0M34S

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в мире, дунай (река), венгрия, будапешт, виктор орбан