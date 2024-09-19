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В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 19.09.2024

В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Грузовик "КАМАЗ" в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:49

2024-09-19T22:49

2024-09-19T22:49

происшествия

авто

ростовская область

ростов-на-дону

гибдд мвд рф

камаз (завод)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Грузовик "КАМАЗ" в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. "Водитель 2002 года рождения, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ", по предварительным данным, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 13-летнего мальчика с самокатом. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По рассказам очевидцев в соцсетях, погибший переходил дорогу с самокатом по пешеходному переходу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

https://ria.ru/20240807/rebenok-1964783494.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ростовская область, ростов-на-дону, гибдд мвд рф, камаз (завод), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом