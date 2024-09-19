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В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 19.09.2024
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22:49 19.09.2024
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В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 19.09.2024
В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Грузовик "КАМАЗ" в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:49
2024-09-19T22:49
происшествия
авто
ростовская область
ростов-на-дону
гибдд мвд рф
камаз (завод)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Грузовик "КАМАЗ" в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. "Водитель 2002 года рождения, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ", по предварительным данным, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 13-летнего мальчика с самокатом. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По рассказам очевидцев в соцсетях, погибший переходил дорогу с самокатом по пешеходному переходу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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происшествия, авто, ростовская область, ростов-на-дону, гибдд мвд рф, камаз (завод), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ГИБДД МВД РФ, КамАЗ (завод), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

КАМАЗ насмерть сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Грузовик "КАМАЗ" в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
«
"Водитель 2002 года рождения, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ", по предварительным данным, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 13-летнего мальчика с самокатом. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По рассказам очевидцев в соцсетях, погибший переходил дорогу с самокатом по пешеходному переходу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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ПроисшествияАвтоРостовская областьРостов-на-ДонуГИБДД МВД РФКамАЗ (завод)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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