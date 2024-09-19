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Задержанные в Тутаеве приехали из Рыбинска, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2024
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15:05 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/draka-1973653109.html
Задержанные в Тутаеве приехали из Рыбинска, сообщил источник
Задержанные в Тутаеве приехали из Рыбинска, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2024
Задержанные в Тутаеве приехали из Рыбинска, сообщил источник
Задержанные в Тутаеве Ярославской области за массовую драку и вооруженные травматическим оружием мужчины приехали "на разборки" из Рыбинска, но полиция... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:05
2024-09-19T15:05
происшествия
тутаев
тутаевский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Задержанные в Тутаеве Ярославской области за массовую драку и вооруженные травматическим оружием мужчины приехали "на разборки" из Рыбинска, но полиция предотвратила конфликт, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник. "По предварительной информации, группа рыбинцев (жителей соседнего с Тутаевом города Рыбинска – ред.) приехали на разборки в Тутаев. Полиция все предотвратила. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах люди в камуфляжной форме задерживают человека. Позже представитель пресс-службы УМВД по региону сообщила РИА Новости, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводили оперативные мероприятия в Тутаеве. В администрации Тутаевского района заявили, что "молодые люди устроили драку, все лица задержаны ОМОНом и СОБРом". В четверг утром УМВД по региону сообщило подробности произошедшего. В среду в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. В итоге силовики задержали 21 человека, изъяли семь единиц травматического оружия.
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тутаев
тутаевский район
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происшествия, тутаев, тутаевский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Тутаев, Тутаевский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Задержанные в Тутаеве приехали из Рыбинска, сообщил источник

Задержанные в Тутаеве мужчины приехали на разборки из Рыбинска

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области. Кадр видео очевидца
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области. Кадр видео очевидца
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Задержанные в Тутаеве Ярославской области за массовую драку и вооруженные травматическим оружием мужчины приехали "на разборки" из Рыбинска, но полиция предотвратила конфликт, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По предварительной информации, группа рыбинцев (жителей соседнего с Тутаевом города Рыбинска – ред.) приехали на разборки в Тутаев. Полиция все предотвратила. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах люди в камуфляжной форме задерживают человека. Позже представитель пресс-службы УМВД по региону сообщила РИА Новости, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводили оперативные мероприятия в Тутаеве. В администрации Тутаевского района заявили, что "молодые люди устроили драку, все лица задержаны ОМОНом и СОБРом".
В четверг утром УМВД по региону сообщило подробности произошедшего. В среду в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. В итоге силовики задержали 21 человека, изъяли семь единиц травматического оружия.
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ПроисшествияТутаевТутаевский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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