https://ria.ru/20240919/draka-1973539925.html

Участников драки в Тутаеве задержали

Участников драки в Тутаеве задержали - РИА Новости, 19.09.2024

Участников драки в Тутаеве задержали

Участники драки в Тутаеве Ярославской области задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР, ситуация взята под контроль МВД, сообщает администрация Тутаевского района. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:07

2024-09-19T02:07

2024-09-19T02:26

тутаев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799557_0:108:3078:1839_1920x0_80_0_0_e7292b679c6a889fd5bf5eb4fdd41c97.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участники драки в Тутаеве Ярославской области задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР, ситуация взята под контроль МВД, сообщает администрация Тутаевского района. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека. Позже представитель пресс-службы УМВД по региону сообщила РИА Новости, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводили оперативные мероприятия в городе."Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД", — сообщает администрация района на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". .

https://ria.ru/20240912/kuban-1972286062.html

тутаев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тутаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия