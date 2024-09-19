https://ria.ru/20240919/draka-1973539925.html
Участников драки в Тутаеве задержали
Участников драки в Тутаеве задержали - РИА Новости, 19.09.2024
Участников драки в Тутаеве задержали
Участники драки в Тутаеве Ярославской области задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР, ситуация взята под контроль МВД, сообщает администрация Тутаевского района. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:07
2024-09-19T02:07
2024-09-19T02:26
тутаев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участники драки в Тутаеве Ярославской области задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР, ситуация взята под контроль МВД, сообщает администрация Тутаевского района. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека. Позже представитель пресс-службы УМВД по региону сообщила РИА Новости, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводили оперативные мероприятия в городе."Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД", — сообщает администрация района на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". .
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тутаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия
Тутаев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Происшествия
Участников драки в Тутаеве задержали
Сотрудники ОМОН и СОБР задержали участников драки в Тутаеве Ярославской области