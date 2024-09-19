https://ria.ru/20240919/dopros-1973551005.html

СМИ: в КНР допросили топ-менеджера одной из крупнейших тайваньских компаний

СМИ: в КНР допросили топ-менеджера одной из крупнейших тайваньских компаний - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ: в КНР допросили топ-менеджера одной из крупнейших тайваньских компаний

Топ-менеджер Formosa Plastics Group, являющейся одной из крупнейших промышленных тайваньских компаний, был допрошен на территории материкового Китая, передает... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:53

2024-09-19T06:53

2024-09-19T06:53

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджер Formosa Plastics Group, являющейся одной из крупнейших промышленных тайваньских компаний, был допрошен на территории материкового Китая, передает Центральное новостное агентство острова (CNA). Согласно сообщению, ранее один из "менеджеров высшего звена" компании прилетел из Тайбэя в Шанхай, где был допрошен, после чего он был отпущен. Однако до сих пор менеджер не может покинуть территорию материкового Китая, так как к нему применены "меры пограничного контроля", пишет агентство. Причины введения пограничного контроля в отношении топ-менеджера, как отмечает агентство, пока неизвестны. Formosa Plastics Group был основана в 1954 году, сегодня она является одной из крупнейших промышленных компаний на Тайване, количество ее сотрудников превышает 112 тысяч человек. Компания, в частности, работает в сферах нефтехимии и нефтепереработки, занимается производством электронных компонентов, текстильной продукции. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html

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