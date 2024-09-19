https://ria.ru/20240919/dogovor-1973557596.html

В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.09.2024

В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:56

2024-09-19T08:56

2024-09-19T09:04

южная осетия

россия

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Проект внес в Думу президент РФ Владимир Путин."Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240826/gassiev-1968428744.html

южная осетия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

южная осетия, россия, госдума рф, безопасность