https://ria.ru/20240919/dogovor-1973557596.html
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.09.2024
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:56
2024-09-19T08:56
2024-09-19T09:04
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Проект внес в Думу президент РФ Владимир Путин."Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240826/gassiev-1968428744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, россия, госдума рф, безопасность
Южная Осетия, Россия, Госдума РФ, Безопасность
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
В Госдуму внесли проект ратификации договора с Южной Осетией по ВТС