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В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.09.2024
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08:56 19.09.2024 (обновлено: 09:04 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/dogovor-1973557596.html
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере - РИА Новости, 19.09.2024
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере
В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:56
2024-09-19T09:04
южная осетия
россия
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Проект внес в Думу президент РФ Владимир Путин."Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в документе.
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южная осетия, россия, госдума рф, безопасность
Южная Осетия, Россия, Госдума РФ, Безопасность
В ГД внесли проект ратификации договора с Южной Осетией в военной сфере

В Госдуму внесли проект ратификации договора с Южной Осетией по ВТС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен проект ратификации договора между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Проект внес в Думу президент РФ Владимир Путин.
"Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в документе.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Знаур Гассиев: Южная Осетия сегодня развивается как независимое государство
26 августа, 10:10
 
Южная ОсетияРоссияГосдума РФБезопасность
 
 
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