https://ria.ru/20240919/dobrovolets-1973652031.html

Бывший вице-мэр Брянска стал руководителем отряда "БАРС"

Бывший вице-мэр Брянска стал руководителем отряда "БАРС" - РИА Новости, 19.09.2024

Бывший вице-мэр Брянска стал руководителем отряда "БАРС"

Бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минбороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения "БАРС" в Брянской области, сообщили... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:00

2024-09-19T15:00

2024-09-19T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянск

брянская область

брянская областная дума

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минбороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения "БАРС" в Брянской области, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. "Еще недавно вице-мэр города Брянска, а сегодня — депутат Брянской областной Думы, возглавляющий отряд "БАРС". Накануне Сергей Антошин подписал контракт с министерством обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения. Боевой армейский резерв страны — так расшифровывается аббревиатура — создан не только в Брянской, но и Белгородской и Курской областях", – говорится в сообщении. Как отмечается, "БАРС" будет содействовать военным в ходе действующего режима контртеррористической операции: обнаруживать и уничтожать беспилотники, охранять гражданскую инфраструктуру, поддерживать общественный порядок. Ранее сообщалось, что после нападения ВСУ на Курскую область по всей стране растет число граждан, изъявивших желание защищать Родину и заключить контракт с Минобороны РФ. Сейчас в трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20240809/svo-1965119651.html

https://ria.ru/20240814/drug-1966083869.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, брянск, брянская область, брянская областная дума, вооруженные силы украины