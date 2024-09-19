Бывший вице-мэр Брянска стал руководителем отряда "БАРС"
Экс-вице-мэр Брянска Антошин стал руководителем добровольческого отряда "БАРС"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минбороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения "БАРС" в Брянской области, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
"Еще недавно вице-мэр города Брянска, а сегодня — депутат Брянской областной Думы, возглавляющий отряд "БАРС". Накануне Сергей Антошин подписал контракт с министерством обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения. Боевой армейский резерв страны — так расшифровывается аббревиатура — создан не только в Брянской, но и Белгородской и Курской областях", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, "БАРС" будет содействовать военным в ходе действующего режима контртеррористической операции: обнаруживать и уничтожать беспилотники, охранять гражданскую инфраструктуру, поддерживать общественный порядок.
Ранее сообщалось, что после нападения ВСУ на Курскую область по всей стране растет число граждан, изъявивших желание защищать Родину и заключить контракт с Минобороны РФ. Сейчас в трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.