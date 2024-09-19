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При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель

При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024

При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель

Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:34

2024-09-19T13:34

2024-09-19T13:34

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россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного предмета, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Георгиевка (Волновахский муниципальный округ: в результате детонации взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, на улице Киевской ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240919/minoborony-1973608286.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия