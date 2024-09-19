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При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/dnr-1973629625.html
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель
Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:34
2024-09-19T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного предмета, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Георгиевка (Волновахский муниципальный округ: в результате детонации взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, на улице Киевской ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель

В Георгиевке мужчина получил ранение при детонации сброшенного с БПЛА снаряда

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного предмета, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населенный пункт Георгиевка (Волновахский муниципальный округ: в результате детонации взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, на улице Киевской ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
ВС России освободили Георгиевку в ДНР
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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