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При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель
Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:34
2024-09-19T13:34
2024-09-19T13:34
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в селе Георгиевка в Волновахском муниципальном округе ДНР в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывоопасного предмета, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Георгиевка (Волновахский муниципальный округ: в результате детонации взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, на улице Киевской ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадал мирный житель
В Георгиевке мужчина получил ранение при детонации сброшенного с БПЛА снаряда